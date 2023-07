Уникалната екосистема на Черно море опознаваме в нов филм на Института по океанология към БАН – Варна. „Черно море е една от най-големите ни ценности.“ – подчертава в интервю по bTV Radio директорът на института Николай Вълчев. Филмът „Наука за морето“ е с автори учените от екипа на Института по океанология, а в главната роля е Илияна Стоилова, позната ни от екологичното предизвикателство Wind2Win и от филма „Море на вятъра“. Тя влиза в ролята на водещ и изследовател, потегля на опознавателно пътешествие в морето, а от срещите й с учените научаваме за най-впечатляващите резултати от тяхната работа.

„Човек може да спаси само това, което обича, а обича това, което може да опознае. Нашата цел е да повишим познанието за морето. Има неща, които малко се знаят и морето се разглежда само като обект за почивка. А ние трябва да го приемем по-сериозно и близко до нас. От там следват и отговорните действия за неговото спасяване.“ – подчертава Николай Вълчев в разговора по bTV Radio.

Филмът е съсредоточен върху най-наболелите проблеми на морето. Той обръща внимание на замърсяването, което води до проблеми с биоразнообразието. „Екосистемата се възстановява, но се променя биологичният ѝ състав.“ – подчертава Николай Вълчев. От „Наука за морето“ ще научим още за опазването на плажовете, за съхраняването и проучването на потъналите плавателни съдове.

Режисьори на „Наука за морето“ са Стоил Димитров и Борислав Камилов, а сценарист – Марина Желева. Първата прожекция ще е на 15 юли от 19 ч. във Фестивален и конкресен център – Варна, а екипът ще е в залата, за да представи продукцията и да отговори на въпросите на публиката. На 19 юли ще гледаме филма на Международния филмов фестивал в Бургас. Предстоят още много прожекции в точки по Черноморието.

Интервю на Светослав Николов с Николай Вълчев – директор на Института по океанология към БАН: