В изграден от млади български учени планетариум в двора на РЦСИ „Топлоцентрала“ опознаваме вселената от днес. „Космосът е хипнотична, привлекателна, вдъхновяваща гледка за всички човешки същества. Той е нашият общ знаменател като хора. Планетариумът ще даде възможности на много хора, които дори не биха посетили център за съвременно изкуство, да дойдат тук, да видят изложбите, да се насладят на събитията. Това е печелвиша ситуация и за двете страни в инициатива на млади момчета, създали на независим принцип съоръжение, гостуващо на независимата артистична сцена.“ – коментира в интервю по bTV Radio директорът на РЦСИ „Топлоцентрала“ Веселин Димов.

Съоръжението бе открито на 25 ноември, а редовните прожекции започват от днес. В първия уикенд те ще са по 12 на ден – на всеки кръгъл час от 11 ч. до 22 ч. След това планетариумът ще работи от 12 ч. до 21 ч. Всеки месец ще се избират по три филма с продължителност от 20 до 45 минути, а началото е с филми за астрономията и за луната. Съоръжението е изградено от младите учени от „Фотоника“, започнали работа по проекта преди две години.

„Топлоцентрала“ посрещна първата си публика – дом на свободните артисти, място за сближаване и израстване чрез изкуството. Бившата топлоцентрала на НДК става Регионален център за съвременно изкуство

Регионалният център за съвременни изкуства празнува една година творческа дейност. Той бе открит през ноември 2021 г. с „Алея на космонавтите“ от Саша Валц, а първият рожден ден бе отбелязан с „Проклет да бъде предателят на отечеството“ на словенски театър. „За тази една година безспорно се доказа нуждата от този център на всички видове изкуства, които се доказа, че е възможно да съществуват под един покрив – кино, театър, литература, музика, визуални изкуства и др. Това би трябвало да вдъхнови и други хора да тръгнат към създаването на нови такива центрове.“ – посочи Веселин Димов. За една година в пространствата на „Топлоцентрала“ са се провели над 500 събития. „Тръгването бе трудно, но ентусиазмът бе голям.“ – описа заряда той.

РЦСИ „Топлоцентрала“ разширява публиките, но разширява и областите на интерес и кръгозора на различните публики. „Публиките нарастват, особено сега, когато имаме падане на ограниченията след пандемията. Въпреки страха от икономическа криза хората ходят на културни събития. През последната седмица имаме по три паралелни събития на вечер и всичките са пълни. Снежната топка тръгна по хълма и става все по-голяма.“ – удовлетворен от постигнатото е Веселин Димов.

В следващите няколко седмици тук ще се играе новият спектакъл на Иво Димчев, ще гостува танцов спектакъл от Унгария, ще бъде представена копродукция на „36 маймуми“ с организации от Люксембург и Германия, ще гледаме австрийски музикален спектакъл на Тони Райжеков. През декември РЦСИ „Топлоцентрала“ ще посрещне новата инсталация на Християн Бакалов, ще е домакин на два нови спектакъла на театър „Атом“, на 29 и 30 декември ще ни срещне с независим проект по Национален фонд „Култура“ на фестивала „Варненско лято“ с Николай Йорданов, Явор Гърдев, Венелин Шурелов, Петър Дундаков и Иван Бърнев, ще организира голямо новогодишно парти.

В края на януари ни очаква забележително събитие – първото гостуване у нас на легендарния Борис Гребеншиков, създателят на руската група „Аквариум“, който сега живее и работи в Лондон. Билетите за концерта на 27 януари бързо намаляха, затова бе обявена втора дата – 28 януари. „Борис Гребеншиков ще дойде с голяма продукция с екип от десет души на сцената. За нас това е важно събитие. Гребеншиков е герой на моето израстване, както и на израстването на поколения хора по целия свят. Той винаги е имал много силна общественено-политическа позиция.“ – посочи Веселин Димов.

През тази година от създаването си РЦСИ „Топлоцентрала“ даде много на българските творци. Директорът на центъра откроява: „Той даде усещане за дом, за развитие, за първа стъпка, която да бъде последвана от други такива. Група артисти успяха 7 – 8 години да работят заедно без да се скарат и без да се скарат с институцията собственик Столична община, успяхме да въвлечем Минстерството на културата, чуждестранни културни институти и мрежи, чуждестранни експерти. Всички тези хора работят заедно през всички тези години. Това показа, че моделът е възможен и той може да се приложи и в други пространства на София. Това дава надежда, нови хоризонти и усещане за уют.“

Веселин Димов гледа към реализацията на следващите инициативи – създаването на първи плаж край река, поставянето на пейки от всички страни на парка, инсталирането на соларни панели за постигане на екологичен ефект.

Интервю на Светослав Николов от 25 ноември: