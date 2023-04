Филм за бежанците, живи картини от тяхното ежедневие и дискусия по темата – в мултидисциплинарната продукция на Театър-студио „Персона“ „Бягащи от войната“ от 19 ч днес в Национален студентски дом.

След документалния филм за бягащите от войната ще можем станем съпричастни на живота на бежанците, а след това да зададем своите въпроси в дискусия с водещ Християна Стоименова. Авторският проект „Бягащи от войната“ е на Ованес Торосян, Ася Иванова, Диана Спасова, Юлияна Войкова-Найман, Антоанета Петрова, Илиян Парасков, Христо Симеонов, Галя Тодорова, Христо Хр. Симеонов и Светослав Николов, снима Галя Тодорова.

За тези, които не могат да присъстват на място, е осигурено видеоизлъчване ТУК.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“, а сред партньорите е „Нов български университет“.

Повече в интервю за bTV Radio разказва актрисата и драматург Ася Иванова в интервю на Светослав Николов: