Предстои музикално пътешествие към слънчева Италия с най-доброто от легендарния фестивал за популярна италианска песен Санремо. Уникалното шоу "Flying to Sanremo" ще ви зареди с музика, добро настроение и блясък, която ще съживи духа на италианския фестивал на българска сцена. Концертите са два- в София, 25 февруари 2025 г., НДК, Зала 1 и на Варна, 27 февруари 2025 г., Фестивален и конгресен център

"Уникалните гласове и аранжименти, които сме подготвили, са специални и гарантират високо ниво на интерпретация. Идеята ни е докато четиримата солисти изпълняват песните си, публиката в залата да пее и да танцува заедно с тях", заяви пред bTV Radio независимият международен концертен промоутър Андреас Платонов.

"Трябва да дойдете на «Flying to Sanremo», ако обичате италианската музика, ако сте почитател на италианската култура или кухня, но не само пица и спагети. Щом обичате синьото море и широкия хоризонт, пътешествията в света на изкуството, срещите с приятели на чаша вино, трябва да посетите шоуто. То е като изкусително просеко – пълно с бълбукащи балончета от песни и танци", добави той.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с независимия международен концертен промоутър Андреас Платонов /дублаж: Павел Сотиров/:

На сцената ще прозвучат класически хитове като "Volare", "L’italiano", "Azzurro", "Felicità", "Il Ragazzo della via Gluck", "Ci Sarà" и много други обичани песни, които ще върнат публиката към незабравимите години на фестивала в Санремо.

ИЗПЪЛНИТЕЛИ:

FRANCESCO FILIZZOLA – Тенор с впечатляваща международна кариера, пял пред легендарни личности като Кайли Миноуг, Джони Деп, Ролинг Стоунс и дори за кралски особи.

MONICA HAREM – Певица, продуцент и арт директор с над 25 години кариера, известна като официалния глас на "Papeete Compilation".

JJ VIANELLO – Екстравагантен баритон-тенор с ретро стил, който ще ви пренесе директно в магията на 80-те.

MANUELA PRIOLI – Един от най-обещаващите млади гласове на Италия, с впечатляващо музикално образование и участия в джаз и поп сцени.

VERI ITALIANI – Средиземноморски "слънчев" оркестър, включващ таланти като саксофониста Давиде Ди Грегорио, дългогодишен сътрудник на Андреа Бочели.

Очаква ви вечер, изпълнена с музика, добро настроение и блясък, която ще съживи духа на италианския фестивал.

Билети и информация в сайтовете: www.sanremofest-bulgaria.com или www.sanremolive.com