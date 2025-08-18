“Изкуственият интелект може да дава насоки на човек за когнитивно реструктуриране, техники - напиши това писмо, представи си това. Но AI няма как да замени човека, няма как да замени психолозите, защото няма емпатия.” Това каза психотерапевта Орлин Баев в следобедния блок на bTV Radio. “Може да имитира, обаче я няма. Емпатията какво е? Тя е любовта. Любовта е като една леярна и като поставиш вътре човека в тази леярна, всяка техника работи, просто когато се зададе подходящата посока на преобразуване. AI спокойно може да отключи психоза, защото ти казва каквото искаш да чуеш най-често. Защото така е програмиран, малко нагаждачески. И по този начин може да въведе в една нереална реалност, която е реалност за самия човек, но не е свързана с външната реалност. Бях чел скоро една статия за човек, който като е говорил с GPT и е писал там хиляди страници разговор и чата му е внушил, че той е гениален математик и, че е решил проблемите в математиката, което е било чиста фантазия. Ако човекът е склонен към психоза, ако има предразположеност, това може да бъде много рисково, да влезе в мегаломанна налудност.”, допълни той. Как AI влияе на психиката ни и какви са опасностите, когато злоупотребяваме с използването му, чуйте от интервюто на водещата Лили Ангелова с Орлин Баев.

