“Най-честата причина за депресията е нерешената тревожност”. Това каза в ефира на bTV Radio психологът Орлин Баев. “Когато една тревожност се носи дълго време и не се решава, депресията се явява един неин резултат. Тялото ни има защитен механизъм. Самото депресиране е такъв механизъм, че се намалява напрежението от тревожността, но се увеличава тъгата, липсата на мотивация”, обясни той.

Орлин Баев даде съвети как да намерим правилния психотерапевт. “За да отидем на психотерапевт е необходимо да имаме нужда да отидем при такъв и тази нужда реално погледнато е болка. Преживяваме душевна болка, душичката ни боли и страда, и се мъчи. Тогава търсим някой да ни помогне. И тогава какво правим? Отваряме интернет и му четем статиите, гледаме му видеата, чуваме го как мисли, как разсъждава и накъде са му разбиранията и съответно чувстваме дали резонираме с този човек. Никой от нас психолозите не е еднакво добър за всеки човек. Ние можем да сме много добри за много хора, но пък за някого да не сме толкова добри в нашата работа. Има един резонанс на характерово ниво и е необходимо човекът да го почувства, че това е неговият човек. Когато се прави изборът се гледа този психотерапевт да не е само теоретик. Това, което лекува да го познава много добре. Да го познава и през себе си и през житейския си опит и този житейски опит да е богат”, допълни той.

Цялото интервю с Орлин Баев пред водещата Лили Ангелова може да чуете в прикачения звуков файл.