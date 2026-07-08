Орлин Горанов представя новата си песен „Влюбен град“ – елегантна музикална история за спомените, любовта и магията на града, който пази най-красивите срещи. С характерните за него модерен джази звук и неподражаем стил артистът създава песен, която носи усещане за романтика, носталгия и надежда.

„Влюбен град“ разказва за местата, към които винаги се връщаме не само физически, но и в сърцето си. За улиците, които пазят смеха на любим човек, за мелодиите, които ни напомнят за щастливи моменти, и за онези градове, които остават завинаги млади, защото са изпълнени с любов.

„Това е песен за спомените, които ни карат да се усмихваме, и за хората, които превръщат един град в дом. Всеки от нас има свой „влюбен град“ – място, където любовта е оставила следа“, споделя Орлин Горанов.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Орлин Горанов, разположено в звуковия файл:

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„Влюбен град“ е създадена по музика на Вячеслав Кушев и текст на Джина Дундова- Панчева, а аранжиментът е дело на Вячеслав Кушев и Артур Надосян – екип, който деликатно среща джаз настроение, съвременен поп и артистичната чувствителност на Орлин Горанов. Резултатът е музикална картина, която съчетава носталгия и съвременност, точно както самия „Влюбен град“.

Видеото към песента е режисирано от Jeason Brad Lewis и превръща София в един от главните герои на историята. Камерата се разхожда по емблематични улици и градски пространства, улавяйки красотата на столицата през погледа на човек, който преоткрива своите най-съкровени спомени. Градът е едновременно реален и мечтан, оживен, романтичен и изпълнен с музика.

„Влюбен град“ вече е достъпна във всички дигитални музикални платформи.

Новата песен идва и като естествена покана към едно от най-очакваните събития на годината. На 26 ноември Орлин Горанов и Еделина Кънева ще излязат на сцената на Зала 1 на НДК с музикалния спектакъл „Романтично - Една нощ в латино“ – вечер, посветена на любовта, страстта и музиката, която докосва сърцата. Концертът ще съчетае елегантното звучене на двама изключителни артисти с нови музикални аранжименти, вдъхновени от вечните латино хитове и ритмите на салса, румба и самба.

Гласовете на певците ще оживеят в различна светлина – по-чувствена, по-динамична и изпълнена с латино емоция. „Музикалният спектакъл ще бъде изграден като завършено сценично изживяване с участието на голям симфоничен оркестър. Зад цялостната музикална концепция стои диригентът Георги Милтиядов, който обединява отделните елементи в единен музикален разказ. Сцената ще носи усещане за кабаре и класически музикален салон, в които музиката и танцът се преплитат, за да разкажат истории за любов, срещи и споделени мигове“, разказват от Artvent, цитирани от БТА.

Билети за „Романтично – Една нощ в латино“ можете да намерите тук: https://artvent.bg/event/orlin-goranov-i-edelina-kieneva-romanticno