Лазар Радков - основателят на „Капачки за бъдеще“ и човек, участвал в доброволчески инициативи, помагал в засегнатите от наводнението през септември миналата година села, е един от хората, преди месеци закарали помощи за Украйна – храна, лекарства и санитарни материали. Предстои отново да пътува до Украйна.

„Закупихме генератори за производство на ток, знаем, че на много места там няма ток, защото беше унищожена една не малка част от инфраструктурата там, която създава електричество, в следствие от войната. Това е едно от нещата, с които да помогнем. Има болници, медицински центрове, те не могат без ток. Това е нещо, с което можем да помогнем. Лятото с приятели закарахме няколко буса с храни, лекарства и санитарни материали, посетихме няколко града, няколко села там и всъщност видяхме на място какви са разрушенията от войната, мъката на хората. Нещо ужасно е. Всеки ден благодаря, че ние в България живеем в мир!“, посочи Лазар Радков пред bTV Radio.

„Последните години има много сериозен ръст на доброволчеството в България, все повече хора осъзнават, че доброволчеството е огромна сила, която в България все още е слабо развита, но набира все повече съмишленици последните години и това се вижда от чудесата, които доброволците правят буквално всеки ден и особено по време на наводненията в Карловско, видя се, че за съжаление държавата не е подготвена, няма капацитет или желание и тези неща, които трябваше да свърши държавата ги свършиха доброволците“, допълни още Лазар Радков.

Преди дни кампанията, която Лазар Радков стартира „Капачки за бъдеще“ дари четвърта линейка – с нея помогна на детската болница, преди това беше дарена линейка в Русе.

„Усещането е за добре свършена работа, то трае в рамките на няколко секунди или минути, докато се предаде линейката, след това идват следващите цели и задачи. Сега сме си поставили за цел да обучим поне 10 000 деца в цяла България, ученици, на първа помощ, защото тези умения са доста рядко срещани, не са добре развити. На този етап го финансираме аз и приятели. През последните седмици на миналата година сме обучили 700 деца в София и Пловдив“, разказа още Лазар Радков.

