Младата изпълнителка Емилия Тончева е подготвила интригуващ дебют в колаборация с композитора и музикален продуцент Кърт Колев. Освен в Китай тя завършва танцов театър в Нов български университет, което дава тласък на творчеството ѝ, комбиниращо различни жанрове и изразни средства. В музикалния си дебют тя и Кърт Колев изследват както обсебващите емоции, така и границата между идеализираните представи и реалността във влюбването. Освен авторските текстове и алтернативна поп музика, която напомня на хитовете на 2000-те години в съвременен прочит, общата работа на Емилия и Кърт ражда псевдонима Данай (Danai), в който изпълнителката припознава себе си, за да даде глас на най-съкровените си истории. Интригуващ и проницателен поглед към посланието, което тя носи, се разкрива чрез трите авторски сингъла в дебютното ЕР - “Парниково цвете”, “На хартия” и “Навън”, в които преживяно и мечтано се преплитат в едно неделимо цяло.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Емилия Тончева и Кърт Колев, разположено в звуковия файл:

Режисьорът, който умело и нестандартно облича видеореализацията в късометражен филм е талантливият Коста Каракашян. Заедно с оператора Иван Цуцуманов и продуцента Тодор Бърганов вдъхват живот на историите на Данай на знаково място, а именно парк-галерия “Оригиналите” на световнопризнатия български скулптор Павел Койчев, край село Осиковица. Там е експонирано почти цялото творчество на скулптора, включващо над 50 скулптурни модела създадени между 1967 г. и 2014 г. Тук е и къщата-скулптура “Градежът”, която играе ключова роля в късометражния филм със силно присъствие и сюрреалистично усещане. Отношението на Данай към актьорското майсторство, танца и музиката се преплитат в лентата, където хореографията също е на преден план в един завладядащ музикален проект за жаждата по недостижимото съвършенство.

Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Национален фонд “Култура” по програма „Дебюти 2022“ и с подкрепата на парк-галерия “Оригиналите”, The Steps и Vault - The Next Level