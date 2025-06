Остава представят най-новата си песен „Спомен“ – парче, което съчетава меланхолия и танцувален ритъм, носталгия и светлина. Песента излиза във всички дигитални платформи и е част от предстоящия нов албум на групата. Премиерата ѝ на живо ще бъде на 4 юни по време на първия им за годината концерт на открито в Кино Кабана.

С характерния за Остава китарен звук и текст, който се движи между реалността и мечтите, "Спомен" е песен за близостта, за отношенията, които си струват, и за времето, което не можем да върнем, но можем да съхраним.

„Първо се хванах за китарния риф в началото и оттам го разработих хармонично и с пеене без думи“, разказва Георги Георгиев, който е автор на музиката. „След това се замислих за какво може да се пее, и ‘спомен’ беше първата дума, която залепна веднага. Направих много варианти на текста, но накрая, с помощта на Свилен и неговите думи, го наредихме така, че да ни харесва на всички.“

Аранжиментът носи отличителната чувствителност на групата, а барабанистът Даниел Георгиев има ключова роля в структурата и изграждането на звученето. Финалното смесване и продукция отново са дело на Георги Станев – продуцент и част от творческия екип на Остава.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Георги Георгиев от група "Остава":

На 30 май излезе и видеоклипът към „Спомен“, режисиран от Невена Спасова – съпруга на фронтмена Свилен Ноев и автор на някои от най-разпознаваемите визуални проекти на Остава.

Клипът е заснет в черно-бяло и преплита лични, важни моменти от живота на всеки от членовете на групата с изпълнение на песента в минималистично, бяло пространство. Видеото подчертава емоционалната честност на парчето и добавя визуален пласт към посланието за връзките, които оставят следа.

"Спомен" е песен, която живее между вчера и утре, но е създадена, за да звучи днес – искрено, ритмично и лично.

