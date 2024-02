"Радвам се, че разумът надделя. Това е важно за администрацията ни и ще ни даде възможност да работим. Има решения, които са от компетентността на СОС. Например, ако СО подаде проект за финансиране с европари, за да подпише договор, трябва решение на СОС. Нужно е и за системата за разделно събиране на отпадъци. Надявам се в най-бързи срокове да бъдат сформирани и ресорните комисии" . Това заяви в предаването "За града" по bTV Radio Надежда Бобчева- зам.кмет по екология в Столична община във връзка с избора на временен председател на СОС.

По думите й, от 1 март ще отпадне нискоемисионната зона в центъра на София, с което старите коли ще се завърнат в сърцето на столицата. Срокът на заповедта за въвеждането продължава до 29 февруари, а нов срок ще бъде обявен след анализ на резултатите от ефективността на мярката през последните три месеца. "Планираме да направим анализ на нарушителите и какво се случва със зоната, за да видим какви са мерките, които да променим за следващия сезон", подчерта Бобчева. "Периодът е записан в наредба на СОС. За да се случи промяна, иска сериозни консултации с граждани и неправителствени организации", припомни тя.

Според Бобчева,"правим всичко възможно, за да няма криза с боклука в София...Одитният доклад е изпратен в прокуратурата за становище. Надявам се компетентните органи да се произнесат"

"През 2023г. са предоставени 2000 бр.контейнери. Почти 10 хил. домакинства са се възпозвали от домашното компостиране. Това е най-бързият начин да рециклираме кухненски или хранителни отпадъци", каза още тя. "Заложили сме закупуването на 2000 бр. компостери за тази година. Очакваме през пролетта да се случи това, тъй като има технологични срокове", разкри Бобчева. Всеки гражданин, жител на СО, платил таксата за тази година може да получи 20 кг. безплатен компост. "Работим над системата за разделно събиране чрез изграждането на „мобилни центрове“. Процедурата е приключила, като предстои подписването на договори. До края на годината се очаква да бъдат въведени в действие", уточни зам.кмета по екология в Столична община .

