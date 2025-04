Аматьори, професионалисти и истински ентусиасти – от близо и далеч, от баба до бебе, с всякакви таланти или най-неочаквани способности, могат да станат част от новия сезон на най-успешното шоу за таланти в света! Достатъчно е да притежават наистина впечатляващи умения и да искат да ги покажат на голямата сцена на „България търси талант“ в любимото шоу по bTV.

В момента тече онлайн записване за следващия сезон, а в оставащите дати през април екипът на продукцията ще се срещне с кандидатите на живо в специално организирани кастинги по градове, както следва:

26 април – Бургас – Хотел „Аква“ - Бургас (Aqua Hotel)

27 април – Варна – Хотел „Аква“ - Варна (Aqua Hotel)

30 април – София – Хотел „Хемус“, София

Кастингите на живо ще се проведат от 9:00 до 18:00 ч. на посочените дати по градове, като за тях не е необходима предварителна регистрация.

Всеки, който няма възможност да пътува, може да кандидатства за участие в новия сезон като се запише в онлайн формата за кастинг.

Голямата сцена на „България търси талант“ очаква всеки, който има с какво да впечатли публиката, който вълнува с талантите си или притежава умения, които другите нямат. Всеки, който иска да предизвика и надскочи себе си... Добре дошли са комици, актьори, танцьори, музиканти, фокусници, акробати, вентролози, дресьори, жонгльори, имитатори, кукловоди, циркови артисти и хора с всякакви други неочаквани таланти и сфери на изява.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Николай Йорданов - преподавател в НАТФИЗ и супервайзър съдържание в девети сезон на „България търси талант“, разположено в звуковия файл:

Your browser does not support the audio element.

„България търси талант“ е по лиценз на световния формат Got Talent, който през 2014 г. влиза в книгата на Гинес като най-успешното шоу в своя жанр в света. Създаден през 2006 г. от Саймън Кауъл, форматът днес се излъчва в над 60 държави, в това число и в България. Шоуто у нас се реализира от продуцентския екип на bTV, който стои зад успеха и на емблематични формати като „Гласът на България“, „MasterChef България“, „Преди обед“ и супер успешния седми сезон на „Бригада Нов дом“.