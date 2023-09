Четвъртото издание на Международния филмов фестивал с фокус върху човешките права "София ДокуМентал" се провежда от 18 до 25 септември. Фестивалът представя програма от 20 филма с престижни международни награди, разказващи истории за времето, в което живеем. 18 от филмите са премиери за България, съпътствани от ексклузивни дискусии с режисьорите и редица специални събития. През седмицата, посветена на художественото документално кино, ключови културни локации в София, сред които pop-up киното под куполите на Ларгото, Дом на киното, кино "Одеон", Чешки център, Гьоте институт и други, ще отворят врати за публиката на "София ДокуМентал". Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с фестивалния директор и филмов продуцент и режисьор Мартичка Божилова, разположено в звуковия файл:

Your browser does not support the audio element.

Програмата на тазгодишното издание включва подбор на най-стойностното премиерно за България документално кино от изминалата година. Така зрителите ще имат възможността да се докоснат до разтърсващи истински истории от цял свят, показани на А-фестивали като Берлинале, Кан, Сънданс, IDFA-Амстердам, ДокЛайпциг, CPH:DOX-Копенхаген и много други. Филмите са подбрани в тематични секции като насилието въз основа на пол и сексуална ориентация, етнос, раса и религия, борбата за равноправие и личните революции като резултат от глобалните обществени и климатични промени, последствията от войната в Украйна, военната политика в Беларус и др. Във фокус са награждаваните филми „Родина”, „На сауна по сестрински“, Anhell69, „Седем зими в Техеран”, „Литъл Ричард”, „Рай” и други. Повече за филмовата селекция на фестивала вижте тук.

В партньорство с Neterra TV+ част от фестивалната селекция ще бъде достъпна онлайн от 25 септември до 8 октомври, за да може публиката да изживее "София ДокуМентал 2023" от комфорта на дома си, където и да е в страната.

Следвайки международните тенденции, тази година "София ДокуМентал" разширява програмата си и към аудиодокументалистиката, експериментирайки с различни формати като live подкаст и аудиоразходка. В партньорство с любимите на младата публика подкаст издания „Гранд Балкан”, „Градски детектив” и др. София ДокуМентал разширява форума си за разказване на истински истории извън рамките на традиционното, така че публиката да може да ги съпреживее по съвсем нов начин.

Освен кино- и аудиодокуметална селекция, "София ДокуМентал" е и творческа лаборатория за документалистика чрез своята платформа „Балкански документален пазар”, включваща целеви обучения, присъствие на автори с международна известност, експерти, които подкрепят и утвърждават ролята на non-fiction киното за справедливото и критично развитие на обществото.

"София ДокуМентал" се реализира с финансовата подкрепа на Столична община - Календар на културните събития.