Българският филмов продуцент и режисьор Ники Урумов представя първият си маски сингъл. Музикалният проект ще включва три песни – „Не без теб“, „Демон“ и „Друг“, както и специално създадени видеa към всяка от тях.

Mакси сингълът е естествено продължение на музикалната инициатива, започнала преди две години с песента „Обезумели“ по музика на Димо Стоянов и създадена съвместно с група P.I.F. Новият проект обединява авторски текстове на Ники Урумов. По музиката и аранжиментите работят Стойчо Стоянов, Антони Рикев и Иван Велков.

„Проектът съчетава силата на музиката с кинематографичния подход, характерен за работата на Ники Урумов. Всеки клип е самостоятелен визуален разказ, а трите песни оформят цялостна концепция за любов, вътрешни битки и лична трансформация“.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Ники Урумов:

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Първото парче – „Не без теб”, е по музика и текст на Ники Урумов, а аранжиментът е на Стойчо Стоянов. Клипът е заснет частично в Чикаго и Балтимор, по време на снимките на документалния филм „Късче България“, режисиран и продуциран от Урумов. Режисьор и оператор на видеото е Михаил Янакиев.

„Демон“ е по музика и аранжимент на Антони Рикев-WahTony. Видеоклипът, създаден от Людмил Лазаров и Ники Урумов и заснет от оператора Михаил Янакиев, използва съвременни AI технологии, за да изгради сюрреалистичен свят от лабиринти, в който главният герой се изправя срещу собствените си страхове и търси спасение от вътрешните си демони.

„Друг“ е по музика на Иван Велков и Ники Урумов, текст на Ники Урумов и аранжимент на Иван Велков. Създатели на видеото отново са Людмил Лазаров и Ники Урумов, а оператор е Михаил Янакиев. Историята пренася в необятните ледени пейзажи на Антарктика – свят, създаден с помощта на изкуствен интелект, който се превръща в метафора за самотата, отчуждението и търсенето на собствената идентичност.

Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“ по програма „Създаване 24/Музика“. Продуцент на музиката и видео клиповете е „Аурис филм“ ООД.

За Ники Урумов

Ники Урумов е български филмов продуцент и режисьор с дългогодишен опит в игралното и документалното кино. Той е продуцент на филма „Петя на моята Петя“ и копродуцент на Българо-италианската комедия „България Amore Mio”. В началото на следващата година предстои излизането на екран на филма „Жени извън употреба“ създаден отново с творческия екип на „Петя на Моята Петя“. Сред последните му проекти като режисьор са късометражните филми „Пътят към звездите“ – посветен на оператора Григор Кумитски и „В името на сина“, както и документалните филми „Късче България“, посветен на българските общности в САЩ и „Нищо не може да спре“ – разказващ за доброволческите инициативи в страната. С новия музикален проект Урумов разширява творческия си хоризонт и застава и пред микрофона като изпълнител.