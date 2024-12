„По време на празниците, не само коледни и новогодишни, но също така и в черния петък през месец ноември, предвид очакваното образуване на повече отпадъци от опаковки, Столичната община в лицето на Столичния инспекторат е възложила допълнително обслужване, както в празнични дни, така и в почивни, на организациите по оползотворяване на този вид отпадък.“ Това каза в ефира на bTV Radio д-р Божидара Гинчева, началник сектор “ Опазване на околната среда“ в Столичния инспекторат.

“Контролът от страна на служителите на Столичния инспекторат е ежедневен и имаме дежурни екипи и през празнични и почивни дни, като при установяване на нарушения на място, тоест изхвърляне на отпадъци от опаковки, кашони и т.н. на неразрешени за това места, се налагат съответните санкции, като от страна на юридическите лица те имат задължение да осигурят разделното събиране на генерираните от тяхната дейност отпадъци, включително и отпадъците от опаковки. Те трябва да имат вътрешна изградена система и сключен договор с организация, която да вземе този ид отпадък. Вече за гражданите те задължително трябва да използват цветните контейнери, като привеждат големите кашони във възможно най-малък обем и ги изхвърлят вътре в цветните контейнери. Не се оставят – важно е, че те не се оставят в или до сивите контейнери, които са за битов отпадък. Не се оставят и на тротоара. Разбираме, че големите опаковки са предизвикателство и те се озовават на всевъзможни места, това са тези купчини, за които говорим, или в зелени площи, или в контейнерите, като запълват обема им, и гражданите не могат да използват тези контейнери за битовия си отпадък. Предизвиква се засметяване и нелицеприятни гледки. Затова апелираме жителите и гостите на столицата да спазват стриктно тези правила и да не изхвърлят тези отпадъци извън регламентираните за това места.“, посочи д-р Гинчева.

“Санкциите са неизменна част от работата на инспекторите от Столичния инспекторат. Работим преди всичко и за превенция и предотвратяване на този вид замърсявания, извършват се проверки, съставят се констативни протоколи, и в зависимост от установените нарушения се съставят глоби с фиш в размер на 50 лева и също така се съставят актове съгласно Закона за управление на отпадъците, като вече там санкциите са от 1100 до 4 000 лева. От началото на месец ноември до момента са наложени повече от 320 броя фишове за установени изхвърляния на кашони на неразрешени за това места, също така са съставени няколко акта на юридически лица за неспазване на тази вътрешна организация, за която споменах.”, каза още д-р Божидара Гинчева.

Цялото интервю за мерките, които предприема Столичната община, за да няма струпване на кашони и опаковки от подаръци на неразрешени места, можете да чуете на звуковия файл.