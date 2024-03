На 16 март от 19.00ч. в Националната художествена галерия ("Двореца") в София ще започне музикалния цикъл „По Владигеровски“. Първият концерт ще бъде с участието на пианистката Мартина Табакова, цигуларя Стоимен Пеев и виолончелиста Атанас Кръстев. На събитието ще прозвучат същите произведения, които са включени в програмата на концерта от 26.06.1941 г., проведен в Народен университет при Държавната музикална академия. Билети ще откриете в мрежата на Ивентим и на място преди концертите.

Продължава фотоиграта „МЕТРОритмични отражения“ в столичното метро. Потърсете 5-те визуални табла с любопитни снимки от ключови моменти от живота на Панчо Владигеров! Направете си снимка (или селфи) пред едно от тях и я изпратете до 20 март на адрес: [email protected] , заедно с телефон за връзка. Победителите ще бъдат обявени на 22 март 2024 на сайта и на ФБ странцата на музея. Специални награди ще получат най-оригиналните и интересни снимки.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с и.д директор на Къща-музей „Панчо Владигеров“- София Надя Сотирова, разположено в звуковия файл: