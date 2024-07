Знаете ли, че голямата българска поетеса Ваня Петкова е карала три поредни години електрокар в завод "6-ти септември" защото не са я приемали в университета заради белогвардейския й произход?

През тези години на амбалажната хартия от стоките, товарени на електрокара, тя написва първата си книга - "Солени ветрове", след нея "Куршуми в пясъка" и "Привличане".

Като дъщеря на художничка и диригент, Ваня Петкова има афинитет към изкуствата. "Подаряват й цигулка, но това не е любимият й инструмент. Тя свири прекрасно на пиано и изпълнява руски романси с цялата си душа", припомни в ефира на Classic FM дъщеря й Оля Ал-Ахмед. "По-късно, пише стихове за емблематични песни от българската естрада", добави тя.

А какво още не знаете за Ваня Петкова? Всички въпросителни ще излязат на яве след два дни на 10 юли в документалния филм на Християн Иванов - "Ваня Петкова: Неудобната поетеса" в ю-тюб канала "БукварЪ". Премиерата на широк екран е на 10 юли от 19ч. в село Езерово, Първомайско, в "Къща - музей Ваня Петкова".

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с журналистката Оля Ал-Ахмед- дъщеря на Ваня Петкова, разположено в звуковия файл: