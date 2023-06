София се сдоби с новия площад „Вацлав Хавел“. Безименното доскоро място на кръстовището на бул. Евлоги и Христо Георгиеви и ул.Шипка бе облагородено и официално открито. Актьорите Стефан Стоянов и Красен Ханджиев прочетоха откъси от пиесата 'Аудиенция' 1975, в памет на Алфред Радок, която е част от сборника "Ванекови пиеси" на Вацлав Хавел. Събитието бе съпътствано и с изпълнения на музикантите Михаела Мартин и Пламен Мандажиев.

"Процедирахме градоустройствени промени, така че пространството да получи статут на площад; внесохме в Столичния общински съвет доклад с предложение за именуване на площада и получихме единодушна подкрепа от всички органи и комисии; възложихме изготвянето на проект, обсъдихме с хора от кръга на Вацлав Хавел; съгласувахме с паметниците и министерството на културата; получихме от Столична община средства за изпълнението на проекта", коментира в ефира на bTV Radio кметът на район „Средец“ Трайчо Трайков. По думите му , работите по това малко градско пространство включват много детайли - свързани с настилки, достъпност, електричество, осветление, пейки, табели, портове, препратки към Прага, оформяне на короната на дървото там.

В момента се организира събирането на средства за поставяне на синтеза "Сърце" - същия като в Прага, дело на чешкия скулптор проф. Гебауер - под дървото на новия площад „Вацлав Хавел“.

Как възникна идеята за обновяване и преустройство на това място в столицата? Кои други пространства в центъра на града ще получат нова визия и наименования? Чуйте от интервюто на Георги Митов с кмета на район "Средец" Трайчо Трайков: