Ася Христова завършва с пълно отличие Националната търговско-банкова гимназия в София, с пълно отличие взима и държавните зрелостни изпити. Сега първокурсничка в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, тя е поредният ни гост в рубриката по повод 14 години bTV Radio. „Още от много малка моите родители и моето семейство като цяло винаги са ми повтаряли, че знанието е сила. Още от първи клас, за мое голямо щастие, винаги съм имала преподаватели, които са много вдъхновяващи и подкрепящи. Да си учител не е професия, това е призвание. Трябва да имаш много високи морални ценности и да си много отговорен не само към себе си, но и към околните и към обществото.“ – каза тя в студиото на bTV Radio.

За своя клас споделя, че са били интелигентни хора, събрани на едно място, където са постигнали много. „Винаги съм била много любознателна, даже моята класна в първи клас, когато завършвахме, каза, че съм много целеустремена. И позна. Винаги се стремя да се състезавам само и единствено със себе си, защото когато човек успява да надскочи собствените си възможности, тогава наистина е успял.“

От дете Ася Христова обича да се занимава с образователни игри на таблета, в училище пише проекти, получава международен сертификат по предприемачество. Участва в конкурси, за да бъде добре подготвена за следването. Поредният спечелен е на нейното висше училище сега – Софийския университет. Тя пише есе за десетте причини да остане да учи в България. На първо място е, че „камъкът си тежи на мястото“. Тя иска да остане близо до своето семейство, получавайки образование, равностойно на това във всеки един престижен чужд университет. „В училище ми бяха интересни икономиката, правото, програмирането. За следването изборът беше между програмиране и право, но правото надделя. В бъдеще се надявам да се занимавам в областта на правото, свързано с изкуствен интелект и технологиите. Човешката креативност не може да бъде заменена от нито един компютър. И в това съм абсолютно убедена, абсолютно сигурна. Трябва да има специалисти, които да регулират изкуствения интелект, така че смятам, че това е една добра насока за бъдещето.“ – вижда мястото за своя принос тя.

За 14-я рожден ден на bTV Radio, който ще отбележим на 3 октомври, Ася Христова пожелава на слушателите да са здрави, да са мъдри и да не забравят, че образованието е най-мощното оръжие, което можем да използваме, за да променим света.

Интервю на Светослав Николов: