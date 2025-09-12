На 13-ти септември „Отново на училище“ събира музика, награди и селфи моменти във вълнуващо парти с: Графа, Нора Караиванова, Мона, Мишел, Филип Донков, Паола и още любими звезди.

Готови ли сте за нова учебна година, изпълнена с усмивки, музика и незабравими емоции?

Традиционната кампания на Радио NJOY – „Отново на училище“ – се завръща с пълна сила на 13 септември 2025 г. (събота), от 12:00 часа, в София Ринг Мол! Вход: свободен!

На голямата сцена, до новите музикални стълби, ви очаква истински празник – концерт и хепънинг! „Отново на училище“ с Радио N-JOY ще направи обратното броене до първия учебен ден най-вълнуващото в календара.

На сцената ще излязат любимите български звезди: Графа, Нора Караиванова, Мона, Мишел, Филип Донков и Паола, а към тях ще се присъединят и специални VIP гости, които ще бъдат разкрити в деня на събитието. Освен страхотна музика, на място ви очакват безброй изненади и свежи провокации – перфектен повод за ексклузивни селфита.

Всички, които се присъединят на място, ще имат шанс за страхотни подаръци, но и за участие в нашата супер томбола за голямата награда на кампанията. Щастливият победител ще получи своя приз лично от олимпийската легенда Йордан Йовчев – символ на сила, вдъхновение и спортен дух.

Чаровните VenZy и Криста ще са капитани на празничната сцена, готови да поведат публиката в „Отново на училище“ през вълнуващо пътешествие до първия учебен ден. В националния ефир на Радио N-JOY ще звучи магнетичната рикуест водещата Ники, която с включвания на живо ще пренесе слушателите в сърцето на събитието, заедно с артистите и специалните гости.

VenZy - усмивката на българската сцена

VenZy е като щуро междучасие – винаги готов да разведри деня. В следобедния блок на Радио N-JOY - „Над нещата“ - той вдига слушателите над рутината, а на сцената превръща всеки миг в парти. В училище е минал през всичко – от забавени домашни и забравени текстове на песни до рекорди в спринта и пълни шестици. Именно този микс от чар и дисциплина го прави перфектния водач в „Отново на училище“ на Радио N-JOY.

Криста – нежният глас и силното вдъхновение

Криста е другото обичано лице от ефира на радиото – винаги елегантна и в крак с новините и лайфстайл темите. В училище е била прилежна и любознателна, а днес в ефира на N-JOY е гласът, който с лекота смесва новини и лайфстайл теми. Нейната харизма и топлина превръщат всяка сцена в пространство за усмивки и споделени истории.

И докато сцената кипи от емоции, в ефира на Радио N-JOY ще звучи магнетичната Ники от Party Time, която ще пренесе слушателите в сърцето на събитието с включвания на живо.

Защо го правим? Защото Радио N-JOY знае, че есента е най-вълнуващият сезон – сезонът на очаквани срещи със съученици и учители, на споделени летни истории и копнеж по онова NJOY Summer настроение, което пазим за цялата година.

Очакваме ви на 13 септември в София Ринг Мол, между 12:00 и 14:00 часа! „Отново на училище“ с Радио N-JOY – когато най-добрите истории започват с музика и усмивка! Вход свободен!