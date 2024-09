"Трябват целеустременост и упоритост, тъй като за да поддържаш отличен успех, се изисква да учиш по много предмети, някои от които не ти се отдават винаги. Никога не съм учила със самоцел за добри оценки. Те са страхотна метрика мотивация на учениците, но не показват на 100 процента какво знае или не знае един ученик. Те се ограничават до един тест, който трудно може да обобщи цялостните познания по даден предмет". Това заяви пред bTV Radio Мария Дренчева, която преди броени дни бе отличена със званието "Национална диплома". Възпитаничката на СМГ признава, че за нея най-труден предмет е биология. Дренчева призна, че е получила слаба оценка по музика, защото е решавала в часа задачи по математика.

"Основното възпитание трябва да има от семейството. Ако не го няма, училището няма база, върху която да гради. Въпреки това, учителите, освен че ни дават знания, ни изграждат и като хора", споделя Мария Дренчева. Според нея, "училището върши чудесна работа да ни представи много различни учебни предмети и това ни помага да намерим своя път в живота и кариерата. Веднъж намерили предметът, който ни се отдава, трябва самостоятелно да положим много допълнителна работа. Само подготовката по химия и биология не може да те направи лекар, както и по математика не може да те направи олимпиец".

Пълната отличничка от СМГ отправи пожелание: "Учениците ще имат трудни моменти и предмети, които не са толкова любими, но нека да намерят техният предмет, който да стане част от пътя им, а учителите да продължават да вдъхновяват и да градят бъдещето"

През май 2024г. Мария Дренчева завършва Софийската математическа гимназия. Там учи от пети клас, когато влиза с най-високия резултат на приемния изпит. За отличните си оценки през 5-те години в гимназията и с двете си пълни шестици на задължителната матура по БЕЛ и на избираемата профилирана по математика става част от отличените със званието "Национална диплома", която се проведе на официална церемония на 12 септември 2024г.

През годините си в училище активно се състезава по математика, като няколко пъти е част от националните отбори за Балканската олимпиада и за Европейската олимпиада по математика за момичета, където печели множество медали. През 2023 година на същата олимпиада, проведена в Порторож, Словения, е удостоена със златен медал с абсолютно първо място сред всички участнички и максимален брой точки. През 2024г. е и лауреат на Националния кръг на олимпиадата по метаматика.

Любовта й към математиката я отвежда към научните разработки в новия институт за изкуствен интелект и технологии INSAIT, където е една от 8-те избрани за бакалвърската програма EXPLORER и ще продължи обучението си във Факултета по математика и информатика на Софийския университет "Св.Климент Охридски", специалност "Информатика", като същевременно ще се занимава с научни разработки в INSAIT.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Мария Дренчева, разположено в звуковия файл: