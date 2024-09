"Езикът на омразата и компроматите са най-големите заплахи пред децата и младежите в интернет пространството, но нивата на сексуалното посегателство и педофилия са спаднали значително". Това заяви в ефира на bTV Radio eкспертът по киберсигурност Владислав Венев. Той коментира предимствата относно новите „тийнейджърски акаунти“ в популярната социална мрежа Instagram

Чуйте цялото интервю на Георги Митов с eксперта по киберсигурност Владислав Венев, разположено в звуковия файл:

Ето и съветите на специалиста:

Никога не давай лична информация като име, парола, адрес, домашен телефон, училището, в което учиш, месторабота или служебен телефон на родителите си, без тяхно разрешение!

Никога не изпращай свои снимки или снимки на твои близки, без преди това да си обсъдил решението си със своите родители!

Никога не приемай среща с някой, с когото си се запознал в интернет, без съгласието на твоите родители! Ако те одобрят срещата, нека тя да е на публично място и по възможност да е в присъствие на твои близки или приятели.

Никога не отговаряй на съобщения, които са обидни, заплашващи, неприлични или те карат да се чувстваш неудобно! Информирай родителите си за такива съобщения!

Никога не отваряй електронна поща, получена от непознат подател! Тя може да съдържа вирус или друга програма, която да увреди твоя компютър.

Никога не се представяй за някой, който не си! Не скривай годините си и не посещавай сайтове за възрастни!

Винаги внимавай, когато някой ти предлага нещо безплатно или те кани да се включиш в дейност, обещаваща лесна и голяма печалба!

Винаги внимавай, когато разговаряш в чат! Помни, че хората онлайн често се представят за такива, каквито не са!

Винаги бъди вежлив и уважавай правата на другитe!

