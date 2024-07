Панорамен поглед към изкуствата представя в поредно издание Летният фестивал „Сцена под звездите“, организиран от Община Русе, Държавна опера – Русе, ДТ „Сава Огнянов“ и Общинско предприятие „Русе арт“. Той започна на 28 юни със спектакъла „Емоции от първа необходимост“ на ДТ „Сава Огнянов“, на следващия ден с множество инициативи бе отбелязан Денят на река Дунав, а в седмиците до края на юли богатата културна програма продължава с участието на творческите състави на Русе. „Фестивалът се осъществява в широка партньорска мрежа. Много е приятно да виждаш как се акумулира творческата енергия в партньорство с други публични и частни организации. Това много осмисля нашата работа.“ – посочи в интервю по bTV Radio Миглена Войнова – началник на отдел „Култура, духовно развитие и изкуство“ в Община Русе. Тя изреди включилите се институции – театъра, операта, бигбенда, Общинска фондация „Русе град на свободния дух“, Общинско предприятие „Русе арт“, Международно дружество „Елиас Канети“, Русенската художествена галерия, представителството на Дружеството на Българските художници. Тази година подкрепа дават и Посолството на Австрия, Сдружение „Дунавско сияние“, Басейнова дирекция „Дунавски региони“. „Всяко лято в града се завръщат русенци, които учат или работят в чужбина, ежедневно на понтоните посрещаме много туристи. Градът се изпълва с гости. Желанието ни да представим продукциите на нашите институти и формации прави удоволствието от посрещането им още по-голямо.“ – посочи Миглена Войнова.

„Сцена под звездите“ дава енергия на творческия живот в града. Той е мястото за изява на творческите колективи на Русе с фестивално обобщение на създадената от тях през сезона продукция. Във фестивала се включват както деца, така и професионални артисти. През тази година се проведе първия международен конкурс за карикатури „Вода – Река – Хора“, гостува австрийски духов симфоничен оркестър, с концерт на Atalante Qaurtet бе отбелязано Австрийското председателство на стратегията на ЕС за Дунавския регион, а изявите се проведоха на брега на Дунав и в аристократичната обстановка на центъра на града. Така този форум застава редом до такива ярки инициативи, оформящи културния облик на града като „Мартенски музикални дни“, Русенския джаз фестивал, „Есенния салон“. „Подобен тип събития са емоция от първа необходимост, както гласи заглавието на открилия тази година фестивала спектакъл. Публиката ги очаква, създават страхотна атмосфера, всичко си заслужава!“ – каза още за отражението на случващото се Миглена Войнова.

„Началото на фестивала постави по време на пандемията Държавна опера – Русе. Той се наричаше „Опера под звездите“ и с него използвахме възможността да представяме спектакли на открито пред сградата на операта. Благодарение на община Русе фестивалът се закрепи и разрасна.“ – разказа също пред bTV Radio директорът на Държавна опера – Русе Пламен Бейков. Посещавалият диригентски курс там и влюбил се в града Бенямин Цвик доведе това лято Симфоничния духов оркестър на Алтщетен – Швейцария, който изнесе концерт и направи дефиле. „Имаме неговото обещание той отново да се завърне тук.“ – сподели за създадената връзка Пламен Бейков.

Оперен гала концерт е последван от балетен галаконцерт днес с фрагменти от най-добрите заглавия от сезона. „Особено се гордея от красивото съчетание между класическите образци като „Жизел“, „Лебедово езеро“ и „Дон Кихот“ с двете модерни постановки – „Кармен“ и „Пожар“.“ – подчерта Пламен Бейков. Двете заглавия са постановени от Наталия Осипова. С „Кармен“ трупата гостува на най-големите открити сцени – във Варна, Бургас, Стара Загора и на Античния театър в Пловдив, а с „Пожар“ ще бъде открит новият сезон на 10 септември. „Това е една много необичайна творба, в която участват над 80 артисти. Балетът се докосва до проблемите, които ни вълнуват днес – за войната, за неразбирателството между хората. Това са пожарите, които ни изгарят отвътре и водят до конфликти помежду ни, пораждат световни конфликти. Музиката е на Шостакович, който е изстрадал всичко това, живеел е доста години под смъртна заплаха от тоталитарния режим на Съветския съюз. Шостакович е Почетен гражданин на Русе. Той е живял тук в продължение на месец, докато работи в нашия театър по постановката на своята опера „Катерина Измайлова“. Два пъти е гостувал в Русе, като през 1958 г. е концертирал на сцената на операта. Затова неслучайно избрахме неговата музика. Диригентът Димитър Косев се нагърби с тежката задача избраните от хореографката фрагменти от балетни творби на Шостакович да могат да бъдат изпълнени от нашия оркестър.“ – разказа директорът на операта Пламен Бейков.

В „Сцена под звездите“ на 28 юли слушаме симфъни рок концерт с група „Кикимора“, а 31 юли операта „Кармен“ ще закрие фестивала. „В програмата показваме всичко от сезона – класически спектакъл, класически и модерен балет, концертни програми на симфоничния оркестър в съчетаване на жанрове. Предстоят ни още изяви с Рафи Бохосян и братя Аргирови, с което търсим разширяване на аудиториите. Програмата е синопсис на всичко, което сме направили през творческия сезон.“ – посочи Пламен Бейков. В новия сезон след „Пожар“ на 15 септември ще бъде показана пучиниевата опера „Турандот“ в постановка на доц. Нина Найденова.

Пълната програма на фестивала можете да откриете на сайта на Община Русе тук.

Интервю на Светослав Николов с Миглена Войнова – началник на отдел „Култура, духовно развитие и изкуство“ в Община Русе

Интервю на Светослав Николов с директора на Държавна опера – Русе Пламен Бейков