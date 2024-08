Паола Йорданова, вече подвизаваща се под артистичния псевдоним PAOLA, се откроява като една от изгряващите млади звезди на българската музикална сцена. С новата си песен 24/7 тя ни показва света през нейните очи - зареден с любов, забавления и безгрижни преживявания. Тийн тракът е първият ѝ съвместен проект с MUZE Music.

PAOLA е единствена от семейството си, която се насочва към музиката като споделя, че се е вдъхновила от друг млад талант - Крисия Тодорова. Тя поема по своя път едва на 3-годишна възраст, а преди да се посвети на модерното звучене, стартира с народно пеене. През 2022 г. тя решава, че иска да създаде първата си песен Не поглеждай назад. Оттогава до днес, PAOLA всеки път изненадва приятно публиката с новите си проекти. Идеите за творчеството ѝ са изцяло нейни и за осъществяването им помагат родителите ѝ, които я подкрепят напълно. Това не е всичко - PAOLA се занимава и с танци, и всичко свързано с музика я прави щастлива. Артистичната изпълнителка е участвала в редица конкурси през годините и има събрани множество призове.

С идеята за 24/7, PAOLA тръгва в нова посока с желание за още забавни предизвикателства. В сингъла виждаме как малкото момиче самоуверено върви към тийн света и е готова да го покори с усмивка. А даже и с лично лаконично послание към слушатели и зрители: "Пътят е най-приятен, когато е споделен. За мен ще е удоволствие да се впуснете с мен в света на музиката и да споделим преживяването заедно."

Музиката и аранжиментът на песента са дело на Iskrata (Искрен Тончев), а текстът е написан съвместно от младата PAOLA и Iskrata. Клипът е заснет и режисиран от Broken Siemens.