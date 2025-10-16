Папи Ханс представив ефира на bTV Radio новата си песен „Невинна“ - гореща латино бачата, която е част от предстоящия му албум със заглавието "Слънцето". За песните в албума казва, че са разнородни и разностилни, а това, което ги обединява са дълбоките текстове.

"Като цяло винаги съм твърдял, че чрез музиката по-скоро не изразявам, а разбирам това, което мисля и чувствам. Когато седна да правя музика, виждам, че когато съм в такъв период, мога да пиша само тъжни песни или само весели песни, и това е и негатив, но и някакав позитив от това да си откровен, когато правиш музика. След "Цветовете на тъгата", който се оказа страшноо успешен албум, и турнето около него много ми помогна, даде ми някои от най-хубавите спомени, които въобще съм имал в живота си, в един момент се озовах в тази ситуация,че даже вече ми е трудно да си пея тъжните песни, защото вече не ги преживявам и всъщност когато седнах да правя музика след "Цветовете", едиственото, което исках да правя е музика, на която да мога да танцувам! Така започнах да работя по албума "Слънцето", който ми се стори перфектното продължение - след дъжда, след тъгата идва слънцето, което изгрява. ". Това каза пред bTV Radio Папи Ханс за предстоящия си албум "Слънцето", с който започва новата му музикална ера.

"При мен отформата на bTV ''Денсинг старс" се запали искрата по латино танците много сериозно. Като цяло осъзнах, че ме бива много повече в класическите, но второ - чее много повече ми харесват латино танците, тогава се запали искрата в мен и си казах, че със сигурност в следващия албум когато става въпрос за танцувални песни, ще търся ритми, които могат да се изтанцуват с латино танците. Това не значи, че албумът ще бъде само от латино песни, има само 2 или 3 максимум, които са в този жанр, от там насетне са абсолютно разностилни", каза Папи Ханс за избора на стила бачата за песента "Невинна".

Във видеото на песента и в целия албум ще присъства символиката на картите Таро.

"Всяка една песен ще бъде свързана с една карта, ще я асоциирам към една карта, защото по някакъв начин всяка една тема, която съм разисквал по някакъв начин във всяка една от тези 12-13 песни от албума "Слънцето", човек може да задълбае много по-надълбоко в нея, чрез архетипите от картите Таро. Първата карта от тестето е Кулата, която е най-тежката карта, тя изобразява еедна много висока кула, която е ударена от гръм и е на път да падне. И фактически за разлика от Смъртта, която не е лоша карта, означава промяна, Кулата означава огромна загуба. Означава, че ще загубиш това, което е твое. И кулата, която си строил към небето и изглежда толкова солидна, че няма как да се събори, изведнъж най-ненадейно от гръмотевица се строполява на земята и ти разбираш, че всъщност може би никога не е била твоя. Това е картата на загубата. И тъй като това е песента, която е най-драматична като тема и става въпрос за загуба, за това да изгубиш човек, и да разбереш, че още докато те е обичал, е обичал някой друг, мисля, че асоциацията е прекрасна с кулата", обясни Папи Ханс.

Коя ще бъде следващата карта, която ще бъде отворена - чуйте целия разговор с Папи Ханс пред водещата Надежда Василева на следващия звуков файл.

