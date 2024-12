„Голяма част от моето творчество е базирано на фантазията. Представям си различни животи, различни сюжети, които доста често не са ми се случвали. В реалния живот аз почти никога не мисля, че съм искал втори шанс. Не вярвам безкрайно много във вторите шансове, вярвам, че ако се стигне докрай, има причина да се стигне до там, и до голяма степен човек трябва да повярва в това, че нещата се случват с някаква причина, която те води на по-хубаво място, така че – не съм такъв тип човек. Но в песента определено създавам впечатление за човек, който иска втори шанс.“, разказа Папи Ханс пред bTV Radio песента „Паркинга“.

„Стилистиката, която избрах за 90% от албума е чернобялото, точно защото харесвам тази игра не на думи, а на визуални похвати, която е да говорим за целия спектър на цветовете, но когато говорим за тъгата, те са между черното и бялото. И затова някак си ми се стори логично да направим този клип в чернобяло.“, казва певецът за черно-бялата визия на клипа на песента „Паркинга“ и за новия си албум „Цветовете на тъгата“, който излиза утре.

„Като цяло този албум ще е пълен с песни, които са тъжни като тематика, макар че не всяка песен ще бъде балада.Има песни, които звучат весело, макар че темите са тъжни, има такива, които са бързи, които стават за танцуване, но пак темите са свързани със всички трудности, през които човек минава, когато минава през една връзка. Следващия албум, по който работя е абсолютният контраст. Искам да се върна отново към това, което преди правех – неща, които ме карат да се веселя и да изразявам по-жизнеутвърждаващи теми.“, обясни още Папи Ханс.

Цялото интервю можете да чуете на следващия звуков файл.

Видеото можете да гледате тук: