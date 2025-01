Легендарният френски мюзикъл, включен в рекордите на Гинес, оживява на сцената на Зала 1 на НДК от 6 до 11 февруари 2025г. Българската публика ще има възможността да се докосне до прочутите песни “Belle”, “Danse mon Esmeralda” и “Le temps des cathédrales”, изпълнени на френски език.

През февруари 2016 г., създателите обявяват, че възраждат оригиналната версия на мюзикъла. Световната премиера се състои още през същата година в Palais des Congrès в Париж, където има грандиозен успех. Представленията продължават осем последователни седмици, а билетите са разпродадени месеци предварително.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с организатора Мария- Александра Кюркчиева, разположено в звуковия файл:

„Парижката Света Богородица“ е истински пример за несравнимия успех на френския музикален театър на световната сцена. Френската версия на мюзикъла поставя рекорд за продажба на билети още през първата година, спечелвайки си място в Книгата за рекорди на Гинес. Емблематичната песен “Belle” е обявена за най-добрата песен на ХХ век във Франция.

Вдъхновен от едноименния роман на Виктор Юго, „Парижката Света Богородица” е легендарен френско-канадски мюзикъл, създаден от Рикардо Кочанте и Люк Пламондон. След премиерата си в Париж през 1998 г., продукцията пленява над 12 милиона зрители по света. През своята 20-годишна история, мюзикълът има над 11 милиона продадени албума и над 5000 представления в повече от 20 страни. Пиесата е преведена на девет езика.



Сценичните декори на продукцията тежат над 200 тона и се транспортират по световните сцени със седем мегатрейлъра.

Продукцията включва екип от над 70 души– талантливи артисти, танцьори, акробати и технически екип.

Дългоочакваният спектакъл ще заблести на българска сцена с участието на най-добрите артисти и танцьори от цял свят. Хиба Таваджи, изгряваща звезда от Ливан, е специално поканена да изиграе Есмералда на премиерата в Париж. Като финалист във френското издание на The Voice, Хиба постига забележителен успех с два високо оценени солови албума. Анджело Дел Векио, известен с изпълненията си на Квазимодо на английски и италиански, отново влиза в ролята на гърбушкото. В емблематичната роля на Фроло ще се превъплъти легендарният Даниел Лавоа от Palais des Congrès в Париж - канадската поп сензация, наложила се в оригиналния образ. Тази актуализирана версия на мюзикъла е под режисурата и хореографията на Жил Махо, наложил името си по целия свят със своите иновативен сценичен подход.

