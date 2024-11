Паркирани автомобили много често пречат при събирането на отпадъците. Последният такъв случай е на ул. „Отдих“ в кв. Горна Баня, където спрели автомобили възпрепятстват достъпа до контейнерите за отпадъци. Инспекторите, които извършват контрол на място са потърсили съдействие от полицията, за да може да се изпълни услугата. Водачите на моторни превозни средства да оказват съдействие като съобразяват с паркирането и не възпрепятстват изпълнението на комуналните дейности. Всички тези обстоятелства водят до ангажиране на допълнителен ресурс и забавяне в графика по сметопочистване.

До натрупаните клони на тротоара на ул. „Ами Буе“ в кв. „Крива река“, район „Красно село“ бяха изхвърлени кашони от търговски обекти. Търговските обекти, генератори на отпадъци от опаковки са задължени да събират разделно отпадъците, които се образуват в резултат на осъществяваната от тях дейност и да ги предават на лицензирани фирми.

Заради допуснатото нарушение, инспекторите са съставили на три от обектите глоби. Контейнерите са обслужени и мястото е почистено.

