На 1 юли започва вечерно вело приключение в София. Това ще е първото от общо осем събития, които сме подготвили за младите хора в София през първия месец от лятото! Идеята за това специално издание на вело разходка на 1 юли идва от един активен младеж, участвал в предишния вело поход – доказателство, че вдъхновението често идва от самите участници. Традиционният обичай July Morning, роден по бреговете на Черноморието, събира хора в очакване на изгрева. Този ден ще бъде отбелязан заедно със SofenHagen, Critical Mass Bulgaria и Sofia Social Ride чрез велоразходка, обърната към залеза.

На 1 юли (вторник) от 19:30 часа при пилоните на НДК, откъдето в 20:00 велосипедистите ще потеглят към финалната дестинация – Националния исторически музей, едно от любимите места в София за наблюдение на залеза. Лицата над 14 години, които могат да участват, не трябва да забравят своите светлини, каски и добро настроение, които са задължителни за едно безопасно и свежо събитие.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Диляна Вучкова – заместник-директор на Център за изкуства, култура и образование "София" и координатор на проекта:

Младежкия център е проект № BG-RRP-1.008-0005 „Изграждане на Младежки център в Столична община“ по Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, Стълб 1 „Иновативна България“, Компонент 1 „Образование и умения“, Инвестиционен проект 4 „Младежки центрове”.

Проектът предвижда изграждането на модерен Младежки център с площ от 2 500 кв. м, който ще предлага разнообразни дейности и услуги за младежи до 29 години, включително представители на уязвими групи. Основната цел е създаването на сигурна, приобщаваща и мотивираща среда, която подкрепя личностното развитие, активното участие и успешната реализация на младите хора. Центърът ще развива програми по гражданско образование, лидерство, меки умения, доброволчество, дигитална грамотност и медийна култура. Предвиждат се и инициативи за теренна работа, младежко участие и включване на уязвими общности.

Младежкият център ще разчита на силен и ангажиран екип от професионалисти, посветени на работата с млади хора. В основата на дейността ще бъдат петима младежки работници, които ще планират и реализират разнообразни активности, съобразени с нуждите и интересите на младежите. Те ще бъдат подкрепени от двама психолози, които ще осигуряват индивидуална и групова подкрепа, както и превенция на психичното здраве. Двама образователни медиатори ще подпомагат включването на млади хора от уязвими групи и ще насърчават равния достъп до образователни и социални услуги. Към екипа се присъединява и кариерен консултант, който ще работи по теми като професионално ориентиране, избор на образование и подготовка за пазара на труда. Целият екип е подготвен да създаде сигурна, мотивираща и приобщаваща среда, в която младите хора да развиват своя потенциал и да намират подкрепа за личностното и професионалното си развитие.

Следващата инициатива ще даде възможност на младите хора да танцуват. Събитието ще се проведе на 4 юли от 19.00ч. на ул. Кирил Дрангов № 55 в кв. "Надежда 1" с вход свободен.

Снимка: Младежки център в София

Събитията през лятото не спират! Всеки младеж е добре дошъл, а повече информация ще откриете във facebook: youth.center.sofia и instagram: sofia.youth