Първият Мобилен събирателен пункт за опасни отпадъци през 2023 г. ще бъде за районите „Нови Искър" и „Кремиковци". Той ще работи на 20 януари (петък), от 8.30 до 15.30 часа.

Безвъзмездно ще се приемат следните опасни отпадъци, образувани от домакинствата:

Живак и живаксъдържащи уреди (живачни термометри, прекъсвачи и други подобни)

Лакове и бояджийски материали

Домакински препарати и химикали

Мастила и замърсени опаковки

Фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност)

От 8.30 до 11.30 часа пунктът ще бъде разположен в гр. Нови Искър на ул. „Искърско дефиле" № 121, районна администрация „Нови Искър" и МЦ 31.

От 12.30 до 15.30 часа ще се премести в кв. Челопечене, ул. "Ангел Маджаров" на площада срещу Кметството (пред паметника).

0700 11 750 е универсалният тел. номер за запитвания и заявки.

Снимка: Балбок

Отпадъците трябва да бъдат предавани в "добре затворени опаковки. Киселини и основи да не се слагат в обща опаковка", обясни в ефира на bTV Radio д-р Ралица Ангелова, която ръководи компанията, осигуряваща събирането и извозването на опасните отпадъци. По думите й, "живачните термометри трябва да бъдат отделно и да се предотврати счупването им. Ако това се случи, трябва да се проветри помещението".

"От началото на миналата година са събрани над 66 тона отпадъци, като 13,5 тона отпадъци е количеството в София. Най-често се предават лекарства, замърсени опаковки, бои и лакове", добави Ангелова. Според нея, Системата за събиране на опасни отпадъци от домакинствата, която се прилага успешно на територията на Общината от началото на 2012 година, обхваща 34 общини и покрива нуждите на над 2,5 млн.души. В момента се водят разговори с Община Петрич, която ще се присъедини към Системата.

Мобилните пунктове през тази година са 20. "През тази години предстоят традиционните тридневни кампании, които ще се проведат през април, юни и октомври", каза още д-р Ангелова.

Цялото интервю на Георги Митов с д-р Ралица Ангелова, чуйте в звуковия файл: