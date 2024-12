Първото радио за класическа музика в България Classic FM навършва 30 години днес. За тези 30 години, единственото по рода си радио у нас - Classic FM, се наложи като своеобразна институция за класическа музика в България, която съхранява, популяризира и подкрепя високото изкуство. По този повод, авторитетната медия, която е част от bTV Radio Group, е подготвила специална игра за своите слушатели, които могат да спечелят чудесни музикални награди в навечерието на Коледа и Нова година.

Още днeс, навръх рождения ден в сайта на радиото ще бъде „отворена“ празнична класация, в която всеки почитател на класическата музика може да избере своето любимо класическо произведение. Играта ще протече в три етапа до края на годината, а първите спечелили участници в нея ще бъдат изтеглени още днес в края на деня, в програмата на Classic FM.

След като посочи любимото си класическо произведение и попълни формуляра за участие, всеки включил се в играта участва в жребия и може да спечели някоя от следните страхотни награди – 2 броя двойни покани за концерта на Ръсел Макгрегър и Ансамбъл "Йохан Щраус" от турнето Viena Magic - на 23 декември в зала 1 на НДК; една двойна покана за Коледното матине на Софийската филхармония - на 25 декември в зала "България", една двойна покана за концерта на Вадим Репин и Карло Тенан на Софийската филхармония - на 30 януари 2025 г. още една двойна покана за концерта на Юлиан Рахлин и Найден Тодоров на Софийската филхармония - на 06 февруари 2025 г. и още 25 бр. други празнични награди. Следващите тегления на печеливши в играта ще са на 27 и 31 декември, а допълнителни подробности за играта слушателите могат да намерят и във фейсбук профила на Classic FM.

През последните три десетилетия радиото надгради многократно традиционната си форма на съществуване, като комбинира радиоефира с няколко дигитални платформи, мобилни студиа и концерти. Медията за ценители е организатор, съорганизатор и основен партньор на едни от най-значимите музикални събития в България в сферата на класическата музика. В последните две години радиото премина изцяло онлайн, като същевременно обогати програмата си, придавайки ѝ един по-модерен поглед към класическата музика и в същото време продължи да споделя със слушателите си най-важното и любопитното от света на класиката - на www.classicfm.bg. Само преди месец bTV Radio Group отвори и чисто нов модерен, високотехнологичен и приветлив радиокомплекс, където своето уютно студио откри и Classic FM.

Още за рождения ден на радио Classic FM и как радиото ще продължи да се развива през следващите години, чуйте в интервюто на водещия Георги Митов за bTV Radio на следващия звуков файл.