„Пътят на фрилансъра“ е най-изчерпателната книга за фрилансъри, писана някога. Пълна с доказано ноу-хау за професионалисти на свободна практика, включително изключителни съвети, предоставени от експерти от световна класа като Дейвид Алън, Адам Грант, Остин Клеон и Дейвид Х. Хансон.

Снимка: Facebook

Смята се, че фрилансърите ще съставляват по-голямата част от работната сила до 2027 г. Искате ли да успеете в тази нова икономика? Купувайки тази книга, можете да направите Роберт свой личен съветник. Не познаваме някой, който би могъл да бъде по-добър водач за вас в това пътуване, категорични са организаторите.

Представянето на книгата „Пътят на фрилансъра“ с коментар и дискусия с участието на автора Роберт Влах се организира от Бизнес клуб на книгата. Събитието ще се проведе на живо или онлайн на 7.12.23 г., четвъртък, от 18:00 до 19:00 ч. Събитието е на английски език.

Регистрирайте се за на живо и онлайн на представяне на книгата ТУК –

Регистрация за посещение на живо - КНИЖАРНИЦА И ГАЛЕРИЯ „НБУ В ЦЕНТЪРА“ /ул. „Георги С. Раковски“ 191Б в София/

* Цена от 30 лв за място. Закупуването на билет осигурява възможност за задаване на въпроси, кетъринг и осигурено седящо място. Наличните места са ограничени до 50 с оглед на наличното пространство. Всеки регистриран получава връзка и парола за включване в предаването на живо, както и промоционален код за покупка на книгата „Пътят на фрилансъра“ от Роберт Влах с отстъпка.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Роберт Влах /превод: Биляна Христова/ и със създателя на Бизнес клуб на книгата Ганчо Ганев, разположено в звуковия файл: