"В навечерието на първия учебен ден навсякъде в страната на всички пешеходни пътеки се стремят да бъдат обезопасени, освежени с нова маркировка. Изкуствените неравности на места не са най-подходяща мярка за успокояване на движението- в градски условия генерира прекалено много шум, а и служи като трамплин, ако не е добре обозначено". Това заяви в ефира на bTV Radio Светослав Васев- експерт в дирекция „Стратегия, анализ и оценка“ на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата.

Снимка: iStock

"Разсейването е сериозен фактор, тъй като и пешеходци, и водачи губят вниманието си посредством навлизането на мобилните устройства- телефон, смарт часовник, слушалки в ушите. Това е опасно за пешеходците при пресичане, като не спират да се огледат, загледани в екрана на телефона. Никой не може да гарантира, че водачът не прави същото и се създава рискови ситуации". Експертът съветва, независимо дали са деца или възрастни, трябва да спрат движението си, да се огледат внимателно и при постигане на зрителен контакт да предприемат пресичането.

Снимка: bTV

"Слабости в пътната настилка и маркировка винаги има. Стремим се недостатъците на общинската администрация, стопанин на пътя, да преодоляваме заедно, за да се постигне по-добра безопасност на движението", подчерта Васев. Според него, отговорността е на цялото общество.

Снимка: iStock

По данни на МВР, по пътищата в страната ни са загубили живота си 310 души, а през същия период на миналата година с - 54. "Нека да ценим своя живот и здраве на себе си и околните! Животът ни не е видеоигра, която се рестартира с бутон. Да спазват правилата за движение, да намалят скоростта, която да бъде адекватна на пътните условия и времето, да се оглеждат преди да пресекат пешеходната пътека и да избират безопасните места за целта!", призова Васев.

Снимка: btvnovinite.bg

"Бъдете бдителни! Поставяйте светлоотразителни елементи по дрешките и раничките на вашите деца, за да могат те да бъдат забелязани отдалеч в условията на сумрак и навлизащия есенно-зимен период!", апелира експертът.

Снимка: БГНЕС

За какво още да внимават ученици, родители и шофьори в навечерието на първия учебен ден? Какви мерки за безопасност липсват пред учебни заведения и детски градини? Какво да очакваме от пътните експерти по време на инициативата „Отново на училище с радио NJoy“? Чуйте цялото интервю на Георги Митов със Светослав Васев- експерт в дирекция „Стратегия, анализ и оценка“ на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата", разположено в звуковия файл: