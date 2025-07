Диригентът Павел Балев – едно от най-уважаваните български имена на световната класическа сцена – ще излезе на 24 юли на сцената на Летния театър във Варна с програмата „Sole e amore“, заедно със звездата на Метрополитън опера Диана Дамрау и Оркестъра на Държавна опера Варна.

Събитието ще включва световна премиера на оркестрова версия на песен от американския композитор Брет Рос, написана специално за Дамрау. Програмата е създадена с фокус върху темите за слънцето и любовта – от френски и италиански репертоар до редки за България произведения на Родриго и Росини.

Дамрау и Балев – синхрон отвъд нотите

„Работим заедно повече от 12 години – на четири континента, в поне 20 държави,“ споделя Балев за партньорството си с Диана Дамрау. „Тя е артист със спонтанност и желание да импровизира, но в нашата съвместна работа тя откри свобода и сигурност. Това беше причината мениджмънтът ѝ да ми предложи дългосрочно сътрудничество.“

Извън сцената, маестрото описва Дамрау като земна, семейно ориентирана личност, с голяма отговорност към професията. „Често, когато отивам на закуска в осем и половина, тя вече учи нови произведения. Не онези, които ще изпълняваме – нови. Това е работохолизъм от най-чист вид.“

Във Варна ще прозвучат и произведения на Лео Делиб, Хоакин Родриго, увертюрата „Донна Диана“ – личен любимец на Балев още от детството му, и балетни откъси от „Копелия“. „Програмата е контрастна, жива и много добре подбрана за летния дух на града. Има френски лекота, латиноамериканска страст и италиански блясък“, обобщава той.

Между Франция, Германия и България

Маестро Балев наскоро приключи ангажимента си като генерален музикален директор на Театър Нордхаузен в Германия. Оттук нататък ще се фокусира основно върху работата си като главен диригент на Опера Лимож, където договорът му е удължен до 2028 г. Там го очакват продукции като „Милосърдието на Тит“ и опери на Верди.

Успоредно с това, Балев ще поеме нов пост като музикален директор на Академията към Националния оркестър на град Кан, където ще работи с най-талантливите млади френски музиканти в съвместни проекти с професионалистите от оркестъра. Турнета из цяла Френска Ривиера вече се планират с години напред.

Баден-Баден и Варна – две сцени, един дом

Макар официално да е напуснал поста си като главен диригент на Филхармония Баден-Баден, Балев остава „диригент в резиденция“ с договор до 2028 г. – признание от града за приноса му към оркестъра. „Баден-Баден е мой дом, обичам този град. А във Варна имам не просто ангажимент – имам доверие, колеги и една творческа среда, която истински ценя.“

Събитие: „Соле е аморе“ – 24 юли, Летен театър, Варна

Билети: operavarna.bg

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с диригента Павел Балев: