„Надеждата ми е в изкуството, защото то не се занимава с материалните неща, а с духа и душата на човека и мисля, че изкуството винаги дава една човещина.“ Това каза в интервю за bTV Radio скулпторът Павел Койчев. Снощи в столичната галерия „Райко Алексиев“ беше открита неговата изложба „Homo sapiens – възпоменания“. В нея той представя историята на човечеството в 30 фигури.

„Имам едно безпокойство за това забързано технологично време, прекалено бързо, аз нямам капацитета на ума, нито експертиза да говоря за такива едри неща, но просто като човек, като артист съм обезпокоен от това, което се случва с такава скорост в технологията и изкуствения интелект. Трябва да се внимава с новостите, защото не всичко, което се прави ужким за човека, ще може да се окаже в полза на човека, а не обратното – това е изложбата, която съм направил. Мисля, че човек е невротизиран, даже несъзнаващ още какво му се случва, това си мисля. Човек са му зададени определени възможности да възприема, да прави, и струва ми се, че вече излиза над възможностите му. Човек е адаптивен разбира се. Темата е много голяма и въпросът е много едър, но споделям своето притеснение и някак си чувствам, че това, което се случва не е много богоугодно. Създателят ни е поставил на това място, на което сме във Вселената така да изглеждаме, така живеем, така да умираме“, каза още Павел Койчев.

За изкуството и човека в днешния свят на технологиите, и за изложбата, открита снощи – цялото интервю със скулптора Павел Койчев пред водещата Надежда Василева можете да чуете на звуковия файл.