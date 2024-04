„Аз живея и копнея за миговете, в които губиш представа за времето. Не знаеш колко е часа, щом не знаеш колко е часа, значи нещо велико се случва в момента.“ Това каза Pavell в ефира на bTV Radio за първия си солов проект „3 поне“. Павел Николов, много познат на публиката и на феновете на хип-хоп културата като част от дуото Pavell & Venci Venc’, тръгна по своя самостоятелен път на артист, след като преди месеци дуетът обяви разделянето си след 10 години съвместна работа.

„Абсолютен рестарт бутон натиснах, в кариерно, в лично отношение, във всеки един възможен аспект. Раздялата с Венци стана по много естествен, смирен, разбран и много емоционално интелигентен начин, което дори ме накара малко да се гордея с това в какви хора сме се превърнали и двамата през годините. Може би старите ни 20-годишни Аз-ове нямаше да реагират така, изправени пред тази стена от невъзможност да се синхронизираме музикално, в която се намирахме. Ние го установихме горе-долу около юбилейния ни концерт 10 години на сцената, което първоначално беше шок. Даже година по-рано обикаляхме медиите, за да опровергаем слухове, че ще се разделяме или че сме се разделили и бяхме категорични, че всичко това е само слух, няма такава видима, обозрима вероятност, ето че се оказа, че има. Просто музиката, която ни събра първоначално, изчезна. Това е странен процес, който обаче вече приехме и двамата.“, разказа Pavell промяната, която за него е и музикална, и физическа, и духовна. И обясни кого разбира, че има нужда от промяна:

„Това е като една пружина, която навиваш с ключе, навиваш, навиваш, докато в един момент няма достатъчно кинетична енергия, за да се изстреля. 4 години съм заспивал всяка нощ с мисълта – от утре започвам да тренирам и да се грижа за себе си, и определено спирам да ям това, което изядох днес, което спокойно може да ми стигне за седмица, но не го правех на следващата сутрин, което ми носеше едно чувство на вина, с което не се живее леко. Това е стрес, който сами си причиняваме. Аз нямам нищо против хора, които не тренират, но се чувстват добре в кожата си, и заспиват с чиста съвест. Аз не бях такъв случай. По същия начин и музикално. Когато започнах да разбирам, че музиката, която съм създал преди Венци да дойде в студиото не му харесва, и обратното – тази, която той ми предлага да направим не е моята, трябваше да мине едно определено време, за да се навие пружинката и да каже щрак. Но се радвам наистина, че когато моментът узря и се случи, двамата реагирахме зряло.“

За образа на новия Pavell певецът разказа: “Това беше един от ключовите въпроси, които трябваше да си задам, осъзнавайки, че – хей, вече не си част от дует, вече си сам. Първо това е нещо много вълнуващо, защото е като да започнеш отначало. Това е като Стив Джобс, който е уволнен от бранда, за който е работил. Беше въпрос, на който търсих отговора няколко месеца, определено не бях сигурен кой е образът на новия Pavell. Трябва малко да можеш да излезеш от собствената си кожа, да се погледнеш отстрани и да кажеш кой искаш да бъдеш. Физическата промяна много добре пасна на образа на новия Pavell, музикално мисля, че „3 поне“ дава само 49% от това, което е новият Pavell, останалите 51 се крият в предстоящото.”

За песента „3 поне“ и предстоящите му проекти, цялото интервю на Pavell пред bTV Radio можете да чуете на звуковия файл:

Клипа на песента можете да гледате тук: