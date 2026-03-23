"85 общински училища участват до момента в програмата. 2050 деца са прегледани от повече от 120 специалисти по кинезитерапия, които работят на терен". Това заяви в ефира на bTV Radio педиатърът и детски ревматолог от Университетска специализирана болница за активно лечение по ортопедия "Проф. Бойчо Бойчев" д-р Таня Андреева. Тя алармира, че повече от 100 училища в София все още не са се включили в безплатната програма.

Столична община, чрез дирекция „Образование“, стартира изпълнението на Общинска програма „Да пораснем изправени“, приета от Столичния общински съвет и се реализира съвместно с лекари от СБАЛ по ортопедия „Проф. Бойчо Бойчев“, Асоциацията на физиотерапевтите в България, Лайънс клуб София „Св. Архангел Михаил“ и Лайънс клуб София „Св. Иван Рилски“, с подкрепата на Българската ортопедична и травматологична асоциация.

Инициативата предвижда провеждането на безплатни скринингови прегледи за ученици на възраст от 11 до 13 години (V и VI клас) в общинските училища на територията на Столична община. Прегледите ще бъдат насочени към ранно установяване на:

гръбначни изкривявания;

деформации на ходилата;

наднормено тегло и затлъстяване, свързани с повишен риск от диабет тип 2 и други хронични заболявания.

Основната цел на програмата е подобряване на здравния статус и физическото развитие на децата в училищна възраст чрез ранно откриване, превенция и насоки за терапевтично поведение при скелетни деформации и наднормено тегло. В дългосрочен план инициативата цели създаването на устойчива скринингова програма, която да се провежда регулярно в училищата.

Неправилната стойка, гръбначните изкривявания и наднорменото тегло са все по-често срещани проблеми сред децата в съвременното ежедневие. Ранната диагностика и навременното предприемане на мерки са ключови за предотвратяване на задълбочаването на тези състояния и за постигане на по-добри здравни резултати.

Програмата „Да пораснем изправени“ е разработена от ортопеди, педиатри и кинезитерапевти и има за цел да идентифицира и предотврати често срещани, но често подценявани здравословни проблеми сред подрастващите, включително:

гръбначни изкривявания (сколиоза, кифоза, неправилна стойка);

деформации на гръдния кош;

плоскостъпие и други деформации на ходилата;

скъсени ахилесови сухожилия;

наднормено тегло и затлъстяване.

Скрининговите обследвания са безплатни и ще се провеждат в училищата от квалифицирани кинезитерапевти и студенти по кинезитерапия, преминали специално обучение за целите на програмата. Оценката ще се извършва по утвърдена методология с помощта на дигитална платформа.

Програмата обхваща всички ученици от V и VI клас в общинските училища на територията на София.

Инициативата се финансира съвместно от Столична община, Лайънс клуб София „Св. Иван Рилски“ и Лайънс клуб София „Св. Архангел Михаил“ и е напълно безплатна за всички деца.

Родителите, които желаят детето им да бъде включено в скрининговите прегледи, е необходимо само да попълнят информирано съгласие.

