Време е за нещо ново и различно, нещо много българско, нещо автентично, но с модерно звучене….. Време е за “МОРЕ ПИЛЕ”. Така Светлозар Христов - Заро анонсира новият си музикален проект. Песента “Море пиле” е нещо съвсем различно в репертоарът на талантливия изпълнител. Песента е посветена на велика личност от славната история на страната ни. Поднесена е по различен, съвременен и по-близък до младото поколение начин.“Вярвам, че песента и видеото към нея ще докоснат всеки, носещ България в сърцето си!”, казва певецът. Видеопремиерата предстои на 22 септември - Денят на Независимостта на България.

Чуйте цялото интервю на Георги Митов със Светлозар Христов - Заро, разположено в звуковия файл:

Текстът на “МОРЕ ПИЛЕ” е народен, аранжиментът е дело на Росен Стоев. Вече е готов и клипът към песента. Режисьор е Ивайло Спасов, а зад камерата е Радослав Георгиев - Багера. Видеото към песента е снимано на Беклемето, водопад "Скока", край село Калейца.

Светлозар Христов-Заро е роден в град Горна Оряховица в семейство, в което няма професионални музиканти, но пък пеенето е на почит. Завършил средно образование във Велико Търново, а днес работи в Плевен. Музиката и фолклора го вълнуват още от съвсем малък. Неговата баба е с македонски корени, което събужда страстта към тази фолклорна област.

Изучава пеене, история и теория на музиката, солфеж, електронна музика, фолклор, пиано и други.

Продължава да работи професионално с доказалият се в национален мащаб вокален педагог Аделина Колева.

Извън сцената Светлозар Христов Заро е фармацевт и работи в Плевен, в една от най-големите аптечни вериги. В града го наричат “пеещият фармацефт”, човекът който посреща с усмивка и внимание пациента и не спира да се развива в музикалния бранш.

Голямата любов към сцената и музиката го карат да е упорит и да не се отказва. Фармацията му позволява да инвестира в себе си и да продължи музикалните си занимания. Така че Заро, както вече е познат в музикалните среди, опитва да балансира между двете напълно различни части от своя живот.

Първите му изяви на сцена са още на 5-годишна възраст, когато печели и титлата ,,Най-гласовито болярче".

Носител е на повече от 50 награди от национални и международни конкурси. Участва в многобройни концерти, телевизионни и радио предавания в страната и чужбина.

Снимка: Ангел Узунов

Светлозар Христов Заро има 8 авторски песни в различен музикален стил, като всяка една от тях има своя реализация в телевизионния ефир. Талантливият изпълнител работи и с едни от доказалите се български композитори и телевизии.

Песните му могат да бъдат видяни и чути в популярните музикални телевизии и радиа, както и в официалният му канал в YouTube.

Репертоарът му е разнообразен, като включва македонски фолклорни песни, но също и поп песни.

Светлозар Христов Заро записа и отлично представяне на сцената на XXXI-то издание на ежегодния и престижен фестивал за авторска македонска песен на фолклорна основа "Пирин фолк - Сандански". Там той представи песента си "На хорото" по музика и аранжимент на Иван Йосифов и текст на прекрасната Хриси Димова.