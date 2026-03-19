"Използвам чалапарта, която е типичен инструмент от Баския регион на Испания. На него се свири по различен начин от останалите перкусии". Това разкри перкусионистката Виви Василева преди концерта й днес, 19.03.2026г. от 19.00ч. в зала "България". Тя ще представи Концерта за перкусии и оркестър от Дани Елфман под палката на маестро Найден Тодоров. В програмата е включена и симфоничната сюита "Шехерезада" от Николай Римски-Корсаков. Билети са налични на касата на зала "България" и в Ивентим.

Сестрата на виртуозния цигулар Васко Василев разкри как се свири със симфоничен оркестър и две пластмасови бутилки пред лондонската публика. Инструменталистката се подготвя да мине под венчило през лятото в Австрия.

Чуйте цялото интервю на Георги Митов с Виви Василева:

Your browser does not support the audio element.

Описвана като „артист, който пленява публиката, изследва и разширява границите на света на перкусиите”, Виви Василева е прочута не само с брилянтната си техника, но и с изключителната си виртуозност, съчетаваща лекота, бързина и мощ в изпълнението. Начело на ново поколение перкусионисти, тя превръща ударните в инструментите на 21 век.

За Виви Василева сезон 2025/26 очертава важни акценти, включително концерти със Симфоничния оркестър на Лахти, Младежката германска филхармония, Цюрихския камерен оркестър, „Клангфорум” – Виена, Загребската филхармония, „Бритън Синфония” и Оркестъра на Италианска Швейцария. Тя отново ще ръководи цикъла „Percussive Plane” в „Концертхаус” – Виена, който пое през сезон 2023/24. Нейните камерни музикални проекти ще я отведат на места като „Prinzregententheater” в Мюнхен и „Концертхаус” – Виена. Виви Василева ще се завърне и на престижни фестивали като Музикалния фестивал „Шлезвиг-Холщайн”.

Акцентите от миналия сезон включват премиерата на Концерта за ударни инструменти „A Savage Beat“ от финландския композитор Саули Зиновиев с оркестър „Бетовен“ в Бон, турне с Люксембургската филхармония и записа на два високо оценени концерта за ударни инструменти: „Inferno“ от Даниел Бярнасон с Исландския симфоничен оркестър и Концерта за рециклиране от Грегор А. Майрхофер със Симфоничния оркестър на Германското Югозападно радио. За да разшири репертоара си, Виви Василева страстно поръчва написването на нови творби за ударни инструменти, сред които пиеси от Бушра Ел-Тюрк, Кристиан Йост, Авнер Дорман, Саули Зиновиев и Грегор А. Майрхофер. Нейният концертен репертоар включва също произведения от Калеви Ахо, Ориол Кружен, Тан Дун, Джон Кориляно, Унсук Чин, Авнер Дорман, Фридрих Церха, Даниел Бярнасон и Кейко Абе.

Снимка: Lubecker Nachrichten

Виви Василева буди възхищение с иновативния си стил на програмиране и предлага на публиката си нови начини да се докосне до перкусиите, например чрез екологични проекти, включващи ударни инструменти, изработени от рециклирани материали. Тя редовно си сътрудничи с партньори като пианиста Франк Дюпри и китариста Лукас Кампара Диниц, свири и със собствения си перкусионен ансамбъл „Екстази“. Изявява се в престижни зали като Берлинската филхармония, „Тонхале“ – Цюрих, „Концертхаус“ – Дортмунд, Филхармонията в Есен, „Концертхаус“ – Виена, „Снейп Малтингс“, както и на световноизвестни форуми като Залцбургския фестивал, фестивала „Менухин“ в Гщаад, фестивала „Солсберг“ и музикалния фестивал „Шлезвиг-Холщайн“.

Перкусионистката е представлявана от световната агенция „HarrrisonParrott”. От 2019 е артист на лейбъла „Alpha Classics”. Дебютният ѝ албум „Singin’ Rhythm“ включва произведения на Гийо Еспел, Ерик Самут, Ориол Кружен и Кейко Абе. Повечето от тях са световни премиерни записи, наред с рядко изпълнявани творби или премиерни аранжименти и композиции на самата Василева.

Виви Василева е родена през 1994г. в Хоф (Бавария, Германия) в семейство на музиканти, прочутият цигулар Васко Василев е неин брат. Първоначално тя започва да свири на цигулка и пиано, но се влюбва в перкусиите и започва професионалното си обучение на 10 години при Клаудио Естай. На 13 печели първа награда на известния германски конкурс „Jugend musiziert” и става най-младият член на Националния младежки оркестър на Германия. На 16 постъпва във Висшето училище за музика и театър в Мюнхен, където учи при проф. Петер Садло и Раймонд Курфс. После продължава образованието си в университета „Моцартеум“ в Залцбург в класа на Мартин Грубингер.

Тя е лауреат на редица международни конкурси в Париж, Нюрнберг, Инголщат. През 2014 печели две специални награди на престижния германски конкурс ARD в Мюнхен. През 2016 получава музикалната награда за собствена композиция на Културния кръг Гащайг, а на следващата година – Баварската награда за насърчаване на изкуствата. 2023 година ѝ носи наградата „Ленард Бърнстейн”. Тя е вторият изпълнител на ударни инструменти в историята на музикалния фестивал „Шлезвиг-Холщайн” (след своя учител Мартин Грубингер), който получава това отличие.

Снимка: NDR

Виви е концертирала в много европейски страни, Бразилия, Алжир. Била е солист на известни оркестри като: Симфоничния оркестър на Австрийското радио и телевизия, Оркестър „Гюрцених” – Кьолн, Нова Мюнхенска филхармония, Дрезденската филхармония, Симфоничните оркестри на Мюнхен, Вупертал, Хаген, Нюрнберг, Хоф; Залцбургската филхармония, Симфоничните оркестри на Полското национално радио, на Норвежкото радио и на Българското национално радио, Дрезденската и Загребската филхармонии, Камерния ансамбъл „Софийски солисти”, Симфоничния оркестър на Лихтенщайн, Оркестър „Konstellation Plus” и др.