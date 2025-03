Изложба, посветена на изследването на българските пещери, се откри на пешеходния мост на НДК. Опазването и изучаването на пещерите е пряко свързано с опазването на питейната вода. 40% от питейната вода у нас преминава през карстови райони, където се формират пещери и пещерни образувания. Най-дългата пещера в България се намира в близост до Искърското дефиле в община Своге. „Колкина дупка" е с дължина 24 034 м. и е обект на активна научна и изследователска дейност през последните години.

„Пещерите са малко познат феномен за широката общественост, а през тях преминава значителна част от водата, която всички пием. Опазването им е ключово за съхраняване на водата. За съжаление има множество случаи, при които пропастни пещери са превърнати в сметища или в места за изхвърляне на трупове на животни, а резултатът е ясен – заразяване на цели села с различни болести“. Това подчерта гл. ас. д-р Йорданка Донкова, член на спелеоклуб „Под Ръбъ“, организатор на изложбата.

Карстът има широко разпространение у нас – над 25% от територията на страната е покрита с варовиков или карбонитен слой на земната повърхност. При преминаването на водата през него се образуват пещери или пещерни образувания. У нас са описани над 6000 карстови пещери, като 15 от тях имат статут на „туристически“, а останалите се посещават и изследват само от обучени спелеолози.

През тази седмица, освен Деня на водата (22 март), се отбелязва и Денят на българската спелеология (18 март). Тази година се честват 96 години, откакто е поставено началото на организираното пещерно дело в България. Проучването и изследването на подземните форми у нас датира от края на 19. век и се свързва с братята Шкорпил, които описват и издават доста трудове, в които се съдържат описания на десетки пещери. През 1887 г. е картирана и първата българска пещера – Еменската, край с. Емен, Великотърновско. Близо 35 години по-късно д-р Иван Буреш през 1922 г. поставя началото на целенасочени биоспелеологични изследвания в страната. С неговия екип той проучва повече от 100 български пещери и изследват животинския им свят. От 1975 г. до ден днешен родните спелеолози попълват Главна картотека на българските пещери, където са събрани данни и карти на повече от 6000 проучени пещери. Пещерите и до днес крият „бели петна на планетата“, където все още не е стъпвал човек.

Автор на пещерната изложба, посветена на Деня на водата, е Милена Ненова – любител- спелеолог с интереси във фотографията и член на пещерен клуб „Под ръбъ“. „Снимането под земята се превърна във възможност да споделя един непознат и недокоснат свят - другото “вкъщи” за много хора, където чистата радост идва от най-калните места. Тази изложба е осъществена благодарение на труда, подкрепата и помощта на верни другари, позирали, осветявали и стояли мирно в тъмното, тясното и студеното до постигането на точния кадър“, категорична е авторката.

Спелеолозите от пещерен клуб „Под Ръбъ” развиват активна пещерна-дейност в последните 15 години. Сред най-големите постижения на клуба е дългогодишната работата в „Колкина дупка“ и превръщането ѝ в най-дълбока и най-дълга пещера в България. Клубът насърчава и развива спелеологията с организирането на ежегодни пещерни курсове и пещерни експедиции, а също участва активно в социални кампании по почистване на райони по Искърското дефиле.

От какво са застрашени пещерите у нас и заплашена ли е чистотата на водата? Как да опазим красотата под земята? След Деня на спелеолога- 18 март и в навечерието на Деня на водата 22 март, чуйте повече от интервюто на Георги Митов с фотографа-спелеолог Милена Ненова и хидрогеолога Светослав Маринов:

Изложбата се реализира с подкрепата на Kaufland България в продължение на социалния им ангажимент за изучаване и опазване на природните ресурси у нас.

