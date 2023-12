Песни като филми ще поднесе Мирослава Кацарова в двата концерта от новата си програма Paloma на 28 декември от 21 ч. в пловдивското Bee Bop Café и на 12 януари от 19:30 ч. в Софийската градска художествена галерия. Проектът е озаглавен по мексиканската песен Cucurucucu Paloma, написана за филм от 50-те, която в наше време звучи в изпълнение на Каетано Велосо в „Говори с нея“ на Педро Алмодовар. „Той я пее в един от важните моменти във филма в компанията на виолончелото на Жак Мореленбаум. Тогава в нея открих нещо, с което силно се идентифицирам и което бележи цялата ми естетика, свързана с вокалното изкуство – един певец е много по-добре чут и разбран не когато вика и изкрещява своите фрази, а когато се опитва да разказва история, да пее динамически овладяно и по магичен начин да предаде своето собствено чувство на публиката. В тази сцена Алмодовар не снима толкова артистите на сцената, а слушателите. Това взаимоотношение между публика и артисти винаги ме е интересувало. Музиката, която се случва на сцената, е отражение на хората, които я слушат. Ако разказваме истории, то и публиката в същия този момент ни разказва своите истории и има много силно, почти невидимо и съвсем необяснимо взаимодействие, което е магично и на което винаги се надявам.“ – описа присъщото на латиноамериканската култура чувство, което ще ни събере в музиката, Мирослава Кацарова в студиото на bTV Radio.

Тя ще изпълни песни, които устояват на времето, някои от тях – написани преди повече от 70 години. Освен Cucurucucu Paloma, в програмата са още Samba da Bênção на Винисиус де Мораес, Manhã de Carnaval – основната тема от „Черният Орфей“, Mas que Nada на Серджио Мендес, Dindi от композитора Антонио Карлос Жобим. Негова е и Desafinado, дала името си на предаването на Jazz FM от bTV Radio Group, в което всяка седмица от старта на радиото Мирослава Кацарова като водещ представя света на латиноамериканската музика. На 4 декември предаването отпразнува 22-и рожден ден и той ще бъде отбелязан с изпълнението на тази песен на двата концерта. Amapola пък е мексиканска песен, която Мирослава Кацарова включи в новия си дуетен албум с Мирослав Турийски Beyond Jazz.

Новите аранжименти за двата концерта са създадени от композитора и пианист Мирослав Турийски. „Той много добре познава моите вкусове в търсене на тихота и вглъбеност. Миро пише светла музика, навяваща носталгия към времето, в което е създадена, или се опитва с медитативното звучене на нашите оригинални песни да ни покаже възможността всеки, затваряйки очите си, да види своя собствен филм.“ – подчертава Мирослава Кацарова. В програмата са и френски песни, които тя е представяла с Мирослав Турийски на пианото в друг свой проект. Сега изпълненията ще бъдат поднесени от джаз трио, в което са още басистът Александър Леков и барабанистът Младен Димитров, и струнен квартет Perfect с Ивелина Христова и Диляна Давидова (цигулки), Мария Венкова (виола) и Антоанина Юрганджиева (виолончело). „Това единение на звучности бе нашето предизвикателство. Мирослав Турийски написа вдъхновени, смислени аранжименти, в които се чува нова хармонична трактовка, а ние сме интерпретирали през нашата лична оптика този музикален материал – вдъхновяващ, поетичен, мечтателен.“ – отново отпраща към латиноамериканската традиция Мирослава Кацарова.

В анонса към концертите тя казва, че тези песни я изразяват и отговарят на нейния идеал. Пред bTV Radio тя го охарактеризира така: „Аз харесвам класическата идея – когато имаме една съвършена мелодия, изцяло съвпадаща със създадения по-рано текст. Най-важно е един творец да си даде сметка, че думите, които трябва да бъдат изпълнени, са сякаш вградени в мелодията. Още по-съвършена песента става, когато има много добър аранжимент и хармонията е красива, дълбока и не банализира самата песен.“

Концертите Paloma на Мирослава Кацарова в Пловдив и София се реализират с подкрепата на Министерството на културата. bTV Radio Group е медиен партньор.

Интервю на Светослав Николов: