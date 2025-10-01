Global Pop е новият проект на Нина Николина. В него тя продължава сътрудничеството си с музикантите, с които през последните повече от пет години представя Jazz & Traditions. Нейни най-отдавнашни партньори са Калин Вельов и Мартин Денев, а в групата са още Мартин Ташев, Таня Първанова и Бисерка Пиларска. „Калин Вельов е един от музикантите, с които най-далеч във времето се познаваме. И най-далеч във времето сме си казали, че можем да работим заедно – още когато той учеше латино музика в Ротердамската консерватория. Беше спечелил проект да представим пред нидерландската аудитория българския фолклор. Сътрудничеството ни прерасна в албума Pendara Ethno Project. Когато се завърна в България, направихме друг албум, повлиян изцяло от неговото отношение към латино музиката. В този период се запознах с Мартин Денев, който също учеше в Нидерландия. Той е усъвършенствал музикалния си талант и в Бъркли, в Сантяго де Куба и къде ли още не. Продуцент е, дълго време живя в Бали, където работеше със световни музиканти. Много сме щастливи, че от няколко години живее в България. Мартин Ташев е страхотен музикант, солист на Бигбенда на Българското национално радио, страхотен певец, често се провокираме, аз все го каня да пее в проекта. Трудно се съгласява, но разбира се, имаме много импровизации, които той прави с гласа си. Вокалистката Таня Първанова е изключителен музикант и певец. С нея се познаваме още от Националното училище по изкуствата в Плевен, а тя пък е солист на ансамбъл „Филип Кутев“. С нея работим от дълги години заедно в акапелната формация „Магическите гласове“, която аз ръководя и с която обикаляме по целия свят. Още една приятелка участва в този проект – Бисерка Пиларска. Тя пък е солист на „Български гласове – Ангелите“ и на много други хорове, които също прославят българския фолклор по света.“ – разказа Нина Николина по bTV Radio. Тази пролет трите вокалистки и Калин Вельов изнесоха концерт на българския павилион на Експото в Осака.

Но през цялото време на представянето на проекта „Джаз и традиции“, Нина Николина чува един и същ въпрос от Мартин Ташев: „Нина, защо не си пееш поп хитовете на концертите?“ „Винаги ми се е искало концертите да останав един стил – „Джаз и традиции“, както са озаглавени двата ми предишни албума. Но сега в Global Pop изцяло репертоарът ни е поп музика и сме възстановили утвърдени хитове, които все още намират живот в българския ефир. Няма време, в което те да са били модерни и вече да не са.“ – разказа вокалистката и изреди „Ти“, „Не мога“ и „Нека вали“, на които за концертите са направени нови акапелни аранжименти за три вокала. В албума те ще присъстват в оригиналните си студийни версии, също като „Сън“. Чисто нови са пет нови песни, една от които анонсира проекта – „Огледало“.

Нина Николина щедро допринася със своя талант. Jazz FM от bTV Radio Group проведе с нея поредица от инициативи – работилници с млади таланти и среща с женски хор, предхождащи общо изпълнение на сцената на „Джаз Велинград“, а също и среща с ученици в Шумен и последвалото я излизане с групата на Народен хор към СУ „Сава Доброплодни“ – Шумен.

„Jazz Велинград“ за втора година даде мечти и криле за полета към тях - Jazz FM

Снимка: Светослав Николов

„В народните песни има всичко. Това е енциклопедия на живота“: Нина Николина заедно с Таня Първанова в творческа работилница с Народния хор при СУ „Сава Доброплодни“ – Шумен и съвместно изпълнение на концерт - Jazz FM

Снимка: Светослав Николов

„За мен най-важното през целия ми живот е да можем да предадем любовта към фолклора, и въобще към музиката, и да запалваме младите хора, нови продължители на тази стойностна музика. Във Велинград бяхме няколко поколения на една сцена – младите хора от оркестъра, ние като средното поколение и дамите от народния хор, които съхраняват българския фолклор и традициите. Това, че Община Велинград подкрепи тази инициатива, е изключително въодушевяващо за нас и, предполагам, за жителите на града. В по-отдалечените от столицата места хората не толкова често имат възможността да им се случва такава голяма концертна програма. В Шумен също имахме възможността да предадем страстта, която носим и това, което сме учили на едни тепърва прохождащи деца. И да им кажем, че има смисъл. Защото наистина има смисъл да го продължат.”

Най-ценното за Нина Николина е това, че на нейните концерти идват няколко поколения. „Това е най-голямото вълшебство за мен, защото това е моята цел – да има предаване на традицията към новото поколение, за да остане тя завинаги. Ние трябва да познаваме корена си, да знаем на каква земя стъпваме и живеем.“ Това послание се носи от новата ѝ песен „Огледало“. Текстът е на Гергана Турийска, написала още „Ти“, „Не мога“, както и всичките нови заглавия в Global Pop. „Специално в този текст всяка дума те хваща за гърлото и носи определен смисъл, който ти дава тежест и убедеността, че не сме случаен народ, че има с какво да се гордеем. Човек трябва да знае откъде идва, откъде са дедите му. Гергана Турийска бе вдъхновена от срещите си с емигрантите от Европа, където по това време бе на турне с „Пощенска кутия за приказки“.“ – разказа Нина Николина. Музиката и аранжиментът са на Мага. А видеото е заснето от Александър Моллов на Белоградчишките скали. Вокалистката носи тоалет на Наим Кан, който облича такива знаменитости като Мишел Обама и Бионсе. „Неговата Resort Collection е вдъхновена от българските шевици. За видеото за нея поискаха моето изпълнение на „Македонско девойче“. Сашо пък харесал тази рокля за „Огледало“. Изпратиха ми от Америка роклята – наистина е уникална – и съм изключително щастлива, че по този начин българският фолклор направи впечатление на света, а пък аз облякох световна рокля.“ – сподели Нина Николина в интервюто по bTV Radio.

Global Pop стартира с турне с три дати:

- 1 октомври от 20 ч. в Bee Bop Café в Пловдив

- 2 октомври от 19:30 ч. в зала „Тончо Русев“ на Културен дом НХК в Бургас

- 3 октомври от 21 ч. в Sofia Live Club в София

Албумът Global Pop е създаден с подкрепата на Национален фонд „Култура“.