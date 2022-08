Какво да правим при аквапланинг? Своите съвети в ефира на bTV Radio даде Светослав Васев от Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“.

„Да се спазва голяма дистанция от предходните автомобили, за да не достигнем бързо колата отпред. Второто е да не се натиска рязко педала на спирачката, нито да се подава много газ, за да се премине по-бързо през аквапланинга. Не трябва да се правят и резки движения с волана наляво и надясно, тъй като при аквапланинг автомобилът няма сцепление с пътната повърхност, но когато си я възвърне, ако гумите са настрани в този момент, то при допира с асфалта ще изхвърлят автомобила извън пътното платно. Основното е да хванем здраво автомобила с две ръце, да отпуснем педала на газта и просто да преминем през въпросния участък с аквапланинг“, каза той.

По думите на Васев от голямо значение са и гумите на автомобила.

Чуйте интервюто на Тереза Захариева със Светослав Васев.