На 26 април фолклорен ансамбъл „Шевица“ ще представи в НДК спектакъла „В огледалото на водата“ - музикално-танцова легенда, по мотиви от разказа Божура на Йордан Йовков. За спектакъла, за танца като общуване и защо народните танци привличат все повече хора – чуйте в интервюто с Петър Ангелов, хореограф и артистичен директор на ансамбъл „Шевица“ пред водещата Надежда Василева, на следващия звуков файл.

