Зачестяват сигналите за замърсяване на пътните платна, нерегламентирано транспортиране и насипване на земни маси, без да представи необходимото разрешение.

От началото на годината са съставени 120 акта. За няколко часа насипване в бившия рудник Кремиковци са установени 20 нарушения.

"На ден обикновено постъпват по 15-20 сигнала", заяви пред bTV Radio Петър Дяков –началник отдел "Оперативен контрол" на Столичния инспекторат.

Само днес са съставени 3 акта поради разпознаване на контролния орган. Има вербална агресия от страна на нарушителите, което води до конфликтни ситуации, изискващи намесата на органите на реда.

Какви са санкциите за подобни действия на неразрешени места и възможно ли е проверките да се превърнат в игра на котка и мишка?

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Петър Дяков –началник отдел "Оперативен контрол" на Столичния инспекторат: