През май България ще бъде домакин на етапи от Giro d’Italia, второто най-голямо и най-престижно състезание в света на колоезденето. На 10 май София ще посрещне колоездачитеa, тогава е етапът от състезанието Пловдив-София. Преди това на 8 май е етапът от Несебър до Бургас, а на 9 май от Бургас до Велико Търново. Според Петър Хераков, журналист, коментатор на колоездачни състезания и координатор на софийския етап, в оставащия малко повече от месец страната ни ще бъде готова с организацията и приключването на ремонтите.

„Ще бъдем готови, ако спре да вали, защото това е ключово, когато трябва да се ремонтират пътищата. Ако е такова времето е много сложно и нефункционално, защото не могат да станат добри ремонти, но прогнозата е такава, че след Цветница нещата ще се оправят и това означава, че ще могат да тръгнат с още по-голяма сила ремонтите и когато бъдат свършени, най-важната част ще е готова, защото без хубав асфалт няма как да стане. Оттам нататък следват другите съпътстващи събития, и асфалтът е важен, и маркировката, защото тя се вижда много от начина на предаване по телевизионните камери на състезанията по колоездене, обезопасяването на пътищата, защото в частта от Щъркелово гнездо до София в дефилето мантинелите не са в много добро състояние, но имаме уверението на хората, от които зависят тези неща, че те ще бъдат оправени“, каза Петър Хераков в ефира на bTV Radio.

“За икономическата полза – миналата седмица излезе едно проучване в Германия, която ще приеме старта на Tour de France - Grand depart, както го наричат, през 2029-та, за да отпразнува 40 години от падането на страната, ще започне Tour de France от Берлин, и проучването твърди, че за всяко инвестирано евро се връщат 10. Те ще имат 3 години за подготовка, не трябва да се забравя. Дори и тук да намалим малко мащаба, абсолютно сигурно е, че това е инвестиция в реклама на държавата, която е оправдана и ще има ползи от нея чисто икономически със сигурност, защото това е колосална туристическа реклама. И това продължава месеци след това, защото има хора, които просто идват да минат трасето – да знаят – ето, ние сме били тук, минали сме трасето, ще си засечем времето и ще можем да се сравняваме с големите – което е за полупрофесионалисти в колоезденето си е супер предизвикателство”, посочи още Петър Хераков.

„Със сигурност ще има туристи от чужбина, ние още миналата година, преди да бъде официално подписан договорът, имахме запитване от Малайзия, една група от стотина души, която питаше - какво да направим, как да си организират нещата, ние им казахме, че докато не бъде подписан договорът, те могат да правят каквото си искат, но добре е да са сигурни. Щом от толкова далече идват туристи, съвсем естествено е, че ще има и от по-близките държави. Ние преди 7-8 дни бяхме на Милано-Сан Ремо, за да видим организацията как се прави, и там по изкачванията, които традиционно са най-добрите места да видиш колоездачите, защото са по-бавни и не профучават покрай теб с 60 км в час. Имаше хора от цяла Европа, бяха дошли с кемперите, опънали бяха маси, столчета, телевизионни екрани или телефони, гледаха, защото състезанието е много дълго и чакаха да дойдат при тях. И тук ще бъде същото, защото близките държави знаят какво ще стане, дори в Турция има туроператори, които не са спонсорирани от България, казват – Giro-то идва в София, в България, елате и гледайте. Същото ще бъде и в Румъния, и в Гърция. Ние в София сме разработили дори карта, която казва къде могат да си оставят кемперите и да гледат.“, каза още той.

Целия разговор с Петър Хераков пред водещата Надежда Василева за организацията на мащабното събитие, съпътстващата програма и ползите за страната ни, можете да чуете на следващия звуков файл.