На 10 юли 2026г. от 19:00 ч. в Централен военен клуб Фестивал и академия Алегра 2026 се открива с концерт на италианския Квартет „Кремона“ (Quartetto di Cremona). Прочетете ТУК !

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с основателя на Фестивал и академия Алегра Петър Найденов, разположено в звуковия файл:

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Втората фестивална вечер на Allegra на 14 юли 2026г. от 19:00 ч. в Централен военен клуб отвежда публиката в сърцето на Романтизма, където пролетната еуфория на Роберт Шуман среща есенната мъдрост на Йоханес Брамс. Това е разговор между ментор и ученик — Шуман, който открива гения, и Брамс, който до края носи естетиката на своя учител. Програмата започва с Клавирния квартет в ми-бемол мажор, оп. 47 — светла и интимна творба от най-щастливия период на Шуман. В нея бунтовният Флорестан и мечтателният Евзебий водят диалог, а прочутото Andante cantabile звучи като чисто любовно признание към Клара Шуман. Мистичният резонанс на виолончелото ни кара да затаим дъх, преди музиката да избухне в сияен финал.Вечерта продължава с Кларинетния квинтет в си минор, оп. 115 — „кехлибарения“ шедьовър на Брамс, роден от срещата му с виртуоза Рихард Мюлфелд. Музиката прелива от меланхолия и цигански мотиви, изследвайки границите между тъгата и надеждата. Заключителната кода ни връща към началната тема — тиха и пречистена, като милостиво завръщане у дома след дълго пътуване. За да вдъхнат живот на тези емоционални светове, Allegra събира изключителен ансамбъл. Валерий Соколов и Стоимен Пеев задават интелектуалната дълбочина на цигулките, а Фабио ди Кàзола добавя кадифения тембър на кларинета. Енергията на Жак Амон и плътната основа, изградена от Лех Ушински и Екарт Рунге, разкриват най-дълбоките пластове на двете творби.

На 16 юли 2026г. от 19:00 ч. в Централен военен клуб Ямей Ю, Джамполат- Раст, Хейдрих, Найденов в съпровод на TNG ОРКЕСТЪР ще представят програмата "ИЗВОРИ И ХОРИЗОНТИ", която включва Вариации върху тема от Чайковски, оп. 35а от Антон Аренски, Концерт за цигулка №1 в си-бемол мажор, KV. 207 от Волфганг Амадеус Моцарт и Серенада за струнен оркестър в ми-бемол мажор, оп. 6, от Йозеф Сук.

Енергията на младостта среща опита на световната сцена в проекта The Next Generation Orchestra – мисия, която Allegra подкрепя с много любов. На сцената ще излязат най-добрите студенти от майсторските класове на три големи фигури: Ямей Ю (цигулка), Ойкю Рамполат-Джаст (виола) и Константин Хайдрих (виолончело), водени от вдъхновението на създателя на фестивала Петър Найденов. Те не просто подготвят младите таланти, но и повеждат секциите в оркестъра, гарантирайки звук от най-висок ранг.

Програмата обединява произведения, в които се преплитат младежкият порив и почитта към традицията. Вечерта започва с Вариациите на Антон Аренски – музикален паметник на неговия учител Чайковски. Следва дързостта на 17-годишния Моцарт с неговия Концерт за цигулка №1, вдъхновен от италианското „белканто“. Финалът е запазен за слънчевата Серенада на Йозеф Сук – символ на младежката любов и оптимизма.

Трите творби разкриват различните лица на приемствеността: признателността на Аренски, устрема на Моцарт и мъдрото наставничество на Дворжак към Сук. Този концерт показва как музиката се предава като жив огън – чрез дисциплина, смирение и споделено знание.

За първи път на сцената на Allegra приветстваме една изключителна цигуларка с респектираща международна кариера – Ямей Ю.Професор в Robert Schumann Hochschule в Дюселдорф и носител на престижни награди (включително от конкурса ARD), Ямей носи в София опита на артист от най-висок световен ранг:

- Била е концертмайстор на две от оперните сцени в Германия – Комише опер Берлин и Баварската държавна опера в Мюнхен.

- Световната ѝ кариера я среща на сцената с диригенти-легенди като Зубин Мета, Кирил Петренко и Густаво Дудамел.

На 17 юли 2026г. от 19:00 ч. в Централен военен клуб ще чуете шедьоврите на Бетовен, Брамс и Щраус - син в програмата "Триумф на духа" в изпълнение на цигуларката Йоана Гойчеа в съпровод на Фестивалния оркестър Allegra под диригентството на Джеймс Лоу.

Виена – вечният център на музикалния гений и сцена на най-големите симфонични триумфи – е невидимата нишка във финалната програма на Allegra. Градът на Бетовен, Брамс и Щраус стои в основата на празничния катарзис на тази вечер.

Концертът започва с увертюрата „Егмонт“ – музикалният паметник на свободата на Бетовен. Създадена сред грохота на обсадена Виена, творбата превръща трагичната съдба в сияйна „Симфония на победата“, където след драматичната музикална екзекуция настъпва триумфът на светлината.



Линията на духовна сила продължава с монументалния Концерт за цигулка на Брамс. Наричан „концерт срещу цигулката“ заради своята титанична трудност, той превръща солиста в мислител, който спори с оркестъра. На сцената излиза изключителната Йоана Гойчеа, чийто интелигентен звук и исторически инструмент „Гуаданини“ от 1761 г. разкриват дълбоката емоция на партитурата.



От огъня на унгарските ритми преминаваме към увертюрата към „Цигански барон“ на Йохан Щраус-син. Тук Щраус надскача оперетата и създава музикален паметник, изпълнен с екзотични мотиви и прочутия „Валс на съкровището“. Унгарският колорит свързва Щраус и Брамс не само стилово, но и лично.



Под палката на Джеймс Лоу, Фестивалният оркестър Allegra превръща финала в звуков фойерверк. Програмата затваря своя кръг: от героичния патос на Бетовен, през философската дълбочина на Брамс, до искрящата виенска радост на Щраус.



Билети за всички концерти могат да бъдат закупени и на касите на EasyPay и в системата на EpayGo.



Фестивал и академия Алегра се провеждат под патронажа на Посолството на Швейцария в България, с финансовата подкрепа на Столична община – Столична програма "Култура" (Направление "Културно-образователни проекти, развитие на публиките" и Календар на културните събития), с подкрепата на Столица Култура и ArtSofia и в партньорство с НМУ "Л.Пипков".