„Изключително важно е ранното диагностициране, защото когато говорим за сколиози, това е единствената превенция. Трябва да бъде установено състоянието, за да може да се вземат правилни мерки и затова винаги съветвам хората, особено при деца в ученическа възраст, от 7 до към 15г. редовно да се правят профилактични прегледи, като това може да се осъществява и при личния лекар – да погледне гръбнака дали всичко е наред и ако има някакви притеснения, би могло да се насочи към лекар ортопед, който е насочен към работата с гръбначни изкривявания. Дори и миналата седмица имаше едно момиче на 15 години, което са пропуснали родителите да забележат, че е тръгнал гръбнакът да се изкривява. Пропуснат е целият процес и определено не изглеждаше малко изкривяването.“ Това каза пред bTV Radio физиотерапевтът Петър Петров.

На въпрос могат ли тежките раници на учениците да доведат до гръбначни изкривявания, физиотерапевтът обясни:

„От гледна точна на подобен тип натоварвания или неправилно седене, неправилно носене на тежка раница, няма как да отключат процес на сколиоза, ако говорим за сколиозата като гръбначно изкривяване. Все още няма такива данни, които да доказват една или друга причина, поради която се отключва това състояние. Ако обаче има вече налична сколиоза, трябва вече повишено внимание да се обърне както от родителите, така и от децата към носенето на по-тежка раница, така и на позициите по време на седене. Ние на нашите пациенти им обръщаме достатъчно внимание, особено тези, които са със сколиози. Когато говорим за здрави деца, които са в добра физическа форма, не би следвало една раница, разбира се, зависи колко е тежка, 20 килограма няма да се отразят добре, но когато се постави раницата, трябва да се погледне отстрани детето, дали теглото на раницата притеснява детето, дали променя позицията или не. В момента има добри варианти от раници на колела, особено когато има нужда да се носи на по-дълго разстояние раницата.“

Целия разговор за какво да внимават родителите, можете да чуете на следващия звуков файл.