Тази вечер, 22 ноември, от 19.00 часа, в Зала 1 на НДК ще се състои премиерата за България на филма "Берлингуер. Голямата амбиция" в рамките на Киномания. По този начин ще се открие Фестивалът на италианското кино, който продължава до 24 ноември. Следващата прожекция ще бъде на 29 ноември 2024 от 18:30 в Lucky Пловдив.

Петима български актьори ще видим в ключови роли в лентата на режисьора Андреа Сегре „Берлингуер.Голямата амбиция“, част от програмата на КИНОМАНИЯ 2024 в рамките на специално обособения "Фестивал на италианското кино". Светослав Добрев се превъплъщава в бившия ни държавен глава Тодор Живков, а Николай Данчев - в някогашния лидер на СССР Леонид Брежнев. Заедно с тях във филма участват още Владимир Люцканов, Огнян Симеонов, Леарт Докле и др.

Основата на фабулата на филма са драматичните събития от 70-те години на миналия век от посещението на лидера на италианската комунистическа партия Берлингуер в София през 1973 г., когато той оцелява при опит за атентат на българските тайни служби, до отвличането и убийството на министър-председателя на страната – християн-демократа Алдо Моро от Червените бригади през 1978 г.

"Берлингуер.Голямата амбиция" e биографичен филм с нов поглед към Енрико Берлингуер - комунистът, който се изправи срещу Брежнев - секретар през 70-те години на XX век в Италия на най-важната комунистическа партия в Западния свят с повече от 12 милиона избиратели, воден от голямата амбиция да постигне социализъм в условията на демокрация чрез „исторически компромис" с християндемократите на Алдо Моро и доближил се на крачка от промяна на историята.

Филмът започва с неуспешния, държан в тайна атентат, извършен срещу Берлингуер през 1973 г. в София. Елитни български актьори, възстановка на Кремъл в Зала 1 на НДК, уникални архивни кадри от София и знакови български сгради от соц епохата дават автентичния облик на филма.

"Берлингуер.Голямата амбиция" е италиано-белгийско-българска копродукция с копродуцент от българска страна АГИТПРОП, осъществена с подкрепата на ИА „Национален филмов център". Сред съзвездието от италиански актьори във филма в ролята на Енрико Берлингуер блести италианската звезда Елио Джермано (с награди от Кан и Берлин). Режисьор на филма е Андреа Сегре (носител на награди от Венеция, на „Златен глобус" и на наградата на Европейския парламент „Лукс"). Оператор на филма е белгиецът Беноа Дерво, постоянен оператор на филмите на братя Дарден.

Събитието е част от СТЕНИ | Фестивал за европейска солидарност - инициатива, посветена на 25-годишнината от падането на Берлинската стена: walls.culturecenter-su.org

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с режисьора Андреа Сегре, линейния продуцент Неда Миланова, актьора Светослав Добрев /в образа на Тодор Живков/ и Надежда Московска /превод и организация/, разположено в звуковия файл: