Тази събота, 27 април, в bTV Репортерите след централната емисия на bTV новините в 19.00ч. Петя Дикова разкрива магията на Фестивала "LUNAR".

Тазгодишното издание ще се проведе във вечерите между 9 и 12 май, а част от него ще бъдат над 20 от най-емблематичните локации в столицата. Генерален медиен партньор е bTV Media Group. За трета поредна година LUNAR ще преобрази с изкуство едни от най-известните сгради, паркове и площади в София. 3D мапинг проекции и светлинни инсталации, създадени от артисти от цял свят, ще озарят града. Достъпът до всички произведения ще бъде свободен.

Какво ще видите в този епизод на bTV Репортерите, чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Петя Дикова, разположено в звуковия файл:

Your browser does not support the audio element.

bTV е един от първите съмишленици на Lunar – фестивал, наложил се много бързо като един невероятен празник на светлината, красотата и таланта. Интересът, на който се радва, скоростта, с която се развива, начинът, по който показва връзката между високите технологии, аудио-визуалното изкуство, природата и обикновените хора, превръщат ФЕСТИВАЛА в една много висока сцена за родните и чуждестранни творци, а нас като партньори, зрители и гости ни докосва емоционално със своите послания.

Изключително удоволствие е за нас да си партнираме с хора /като тези, които стоят зад МР Студио/, с които гледаме в една посока и с които споделяме еднакви ценности като това да подкрепяме и работим с талантливи творци, опазването на природата, разгърнато и показано чрез различни инсталации през годините и смелите технически нововъведения, които ни водят в бъдещето. Радваме се, че успяхме да изградим това ползотворно партньорство и приятелство, чрез което имаме възможност заедно да даваме добър пример за позитивни и градивни каузи.

Гледайте тази събота bTV Репортерите веднага след централната емисия на bTV новините от 19.00ч.!